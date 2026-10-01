భారతదేశంలో సోషల్ మీడియా వినియోగదారుల హక్కుల పరిరక్షణ కోసం ఏర్పాటు చేసిన ‘గ్రీవెన్స్ అప్పలేట్ కమిటీ’(జీఏసీ) తీవ్రమైన సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోంది. సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రీడమ్ లా సెంటర్ ఇండియా వెల్లడించిన తాజా గణాంకాల ప్రకారం, దాదాపు 50,000 అప్పీళ్లు పెండింగ్లో ఉన్నట్లు తేలింది. సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్లు తీసుకునే నిర్ణయాలపై వినియోగదారులు వేగవంతమైన పరిష్కారాన్ని పొందేందుకు ఉద్దేశించిన ఈ వ్యవస్థ ప్రస్తుతం పెండింగ్ ఫైళ్లతో సతమతమవుతోంది.
వినియోగదారుల్లో నిరాశ
సాధారణంగా సోషల్ మీడియా సంస్థలు కంటెంట్ మోడరేషన్ విషయంలో ఏకపక్షంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాయని వినియోగదారులు ఆరోపిస్తుంటారు. అటువంటి సందర్భాల్లో ప్లాట్ఫారమ్ గ్రీవెన్స్ ఆఫీసర్ నిర్ణయాన్ని సవాలు చేస్తూ జీఏసీని ఆశ్రయించడం పరిపాటిగా ఉండేది. అయితే, ఇప్పుడు పెండింగ్ అప్పీళ్ల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిపోవడం, వినియోగదారుల్లో నిరాశ కలిగిస్తోంది. ఈ ఆలస్యం వల్ల డిజిటల్ వేదికలపై తమ వాదనలు వినిపించే హక్కు కోల్పోతున్నట్లు విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఏం చేయాలంటే..
ప్రస్తుత పరిస్థితి వెనుక మౌలిక సదుపాయాల కొరత, సిబ్బంది సామర్థ్యానికి మించిన పనిభారం ప్రధాన కారణాలుగా కనిపిస్తున్నాయి. సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రీడమ్ లా సెంటర్ ఇండియా తన విశ్లేషణలో గ్రీవెన్స్ అప్పలేట్ కమిటీ కార్యకలాపాల్లో పారదర్శకత లేకపోవడం, నిర్ణయాల వెల్లడిలో జాప్యం కలుగుతుండడాన్ని ఎత్తిచూపింది. ఈ వ్యవస్థపై తిరిగి విశ్వాసాన్ని పెంచాలంటే ప్రభుత్వం తక్షణమే జోక్యం చేసుకోవాలని నిపుణులు కోరుతున్నారు. పరిష్కార ప్రక్రియకు నిర్దిష్ట సమయ పరిమితులను విధించడం, డేటా అప్డేట్లను క్రమబద్ధీకరించడం, కమిటీ వనరులను పెంచడం వంటి చర్యలు అత్యవసరం.
డిజిటల్ యుగంలో సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్ల నియంత్రణ, వినియోగదారుల రక్షణ అత్యంత కీలకమైన అంశాలు. జీఏసీ సమర్థవంతంగా పనిచేయడం లేదనే విమర్శలొస్తున్నాయి. ఈ తరుణంలో ఈ వ్యవస్థను మరింత పటిష్టం చేసి సామాన్య వినియోగదారుడికి సత్వర న్యాయం అందేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. లేనిపక్షంలో ఈ కమిటీ కేవలం పేరుకే పరిమితమై అసలైన ఉద్దేశ్యాన్ని నెరవేర్చలేకపోయే ప్రమాదం ఉంది.
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