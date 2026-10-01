పంజాబ్ కాంగ్రెస్లో కీలక మార్పు చోటుచేసుకుంది. అసెంబ్లీ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ.. రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు అమరీందర్ సింగ్ రాజా వడింగ్ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. దీంతో పంజాబ్ కాంగ్రెస్లో కొత్త నాయకత్వంపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. మరో రెండు రోజుల్లో కొత్త పీసీసీ అధ్యక్షుడిని ప్రకటించే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి.
వడింగ్ స్థానంలో మాజీ మంత్రి విజయ్ ఇంద్ర సింగ్లా పేరు ముందంజలో ఉన్నట్లు కాంగ్రెస్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. సింగ్లా పేరును పార్టీ నాయకత్వం ఖరారు చేసినట్లు సమాచారం. అక్టోబర్ 2న అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. అయితే కాంగ్రెస్ నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. పీసీసీ అధ్యక్ష పదవికి జలంధర్ కాంటోన్మెంట్ ఎమ్మెల్యే పర్గత్ సింగ్, మాజీ ముఖ్యమంత్రి చరణ్జిత్ సింగ్ చన్నీ, గురుదాస్పూర్ ఎంపీ సుఖ్జిందర్ సింగ్ రంధావా పేర్లు కూడా పరిశీలనలో ఉన్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఇతర నివేదికల్లో మరికొందరు నేతల పేర్లు కూడా చర్చలో ఉన్నట్లు సమాచారం.
నాలుగున్నరేళ్ల తర్వాత మార్పు..
రాజా వడింగ్ 2022లో పంజాబ్ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. అప్పటి నుంచి సుమారు నాలుగున్నరేళ్లపాటు ఆ పదవిలో కొనసాగారు. తాజాగా పార్టీ అధిష్ఠానం ఆయన పదవిలో మార్పు చేయాలని నిర్ణయించినట్లు కాంగ్రెస్ వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఆ నిర్ణయం నేపథ్యంలోనే ఆయన రాజీనామా చేసినట్లు సమాచారం.
పార్టీలో అంతర్గత విభేదాలు..
పంజాబ్ కాంగ్రెస్లో కొంతకాలంగా నాయకత్వంపై అంతర్గత విభేదాలు కొనసాగుతున్నట్లు పలు నివేదికలు పేర్కొన్నాయి. ముఖ్యంగా రాజా వడింగ్, మాజీ సీఎం చరణ్జిత్ సింగ్ చన్నీ వర్గాల మధ్య విభేదాలు బహిరంగంగా కనిపించాయి. జూలై 1న వడింగ్ను పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా కొనసాగిస్తూ.. చన్నీకి పార్టీ ప్రచార కమిటీ బాధ్యతలు అప్పగించినప్పటికీ అంతర్గత విభేదాలు పూర్తిగా సమసిపోలేదని వార్తలు వచ్చాయి. ఇదిలా ఉండగా.. ఇటీవల పంజాబ్ కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల ఇన్చార్జ్గా సచిన్ పైలట్ బాధ్యతలు చేపట్టారు. రాష్ట్రంలోని పార్టీ నేతలు, జిల్లా స్థాయి నాయకులతో ఆయన నిర్వహించిన సమావేశాల ద్వారా సంస్థాగత పరిస్థితిపై అభిప్రాయాలు సేకరించినట్లు నివేదికలు తెలిపాయి. ఈ ఫీడ్బ్యాక్ ఆధారంగా ఆయన పార్టీ అధిష్ఠానానికి నివేదిక సమర్పించినట్లు కాంగ్రెస్ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. అనంతరం ఢిల్లీలో పార్టీ అగ్రనేతలు ఈ అంశంపై చర్చించినట్లు సమాచారం.
రాజా వడింగ్ తదుపరి అడుగు?
రాజీనామా అనంతరం రాజా వడింగ్ ఢిల్లీ వెళ్లి కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీని కలిసే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. రాబోయే ఒకటి, రెండు రోజుల్లో ఈ భేటీ జరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. అయితే, పంజాబ్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న సమయంలో కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర నాయకత్వంలో ఈ మార్పు చోటుచేసుకుంది. కొత్త పీసీసీ అధ్యక్షుడి ఎంపికతో రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ సంస్థాగత వ్యవహారాల్లో కూడా మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉంది.