 ఉద్యోగం తీసేసి ‘మళ్లీ రండి’ అంటున్నారు! | Amazon Layoffs to Rehires Inside the Bold Boomerang Hiring Strategy | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఉద్యోగం తీసేసి ‘మళ్లీ రండి’ అంటున్నారు!

Oct 1 2026 11:22 AM | Updated on Oct 1 2026 11:33 AM

Amazon Layoffs to Rehires Inside the Bold Boomerang Hiring Strategy

ప్రపంచ సాంకేతిక దిగ్గజం అమెజాన్‌ చేపట్టిన బూమరాంగ్ హైరింగ్ (మాజీ ఉద్యోగులను తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకోవడం) కార్పొరేట్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది. ఇటీవల వ్యయ నియంత్రణ, ఆర్గనైజేషన్ రీస్ట్రక్చరింగ్ పేరుతో సుమారు 30,000 మంది కార్పొరేట్ సిబ్బందిపై లేఆఫ్స్ వేటు వేసిన సంస్థ ఇప్పుడు ఏఐ, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ (ఏడబ్ల్యూఎస్‌), మెషిన్ లెర్నింగ్ విభాగాల కోసం మాజీ ఉద్యోగుల వైపే మొగ్గు చూపుతోంది.

లేఆఫ్స్ తర్వాత మారిన సమీకరణాలు

గత కొన్ని త్రైమాసికాలుగా లేఆఫ్స్‌‌ను ఫ్రేమ్ చేసిన విధానం, ఇప్పుడు కొత్త నియామకాల ప్రాధాన్యతలు వేర్వేరుగా ఉన్నాయి. సంస్థ పునర్నిర్మాణంలో భాగమే ఇదని, సాధారణ రిక్రూట్‌మెంట్ విధానంలో పూర్వ ఉద్యోగులను సంప్రదించడం సాధారణమేనని అమెజాన్‌ ప్రతినిధి హెలీ సిల్వా స్పష్టం చేశారు. అయితే, అంతర్గతంగా లేఆఫ్స్ బాధితులతో పాటు నైపుణ్యం కలిగిన నిపుణుల కోసం రిక్రూటర్లు ప్రత్యక్ష ఈ-మెయిళ్లు ద్వారా ఇంటర్వ్యూ ఆఫర్లను అందిస్తున్నట్లు కథనాలు చెబుతున్నాయి.

కార్పొరేట్ సంస్కృతిపై ప్రశ్నలు

బూమరాంగ్ ఉద్యోగులను నియమించుకోవడం వల్ల శిక్షణ సమయం (ఆన్‌బోర్డింగ్‌ టైమ్‌) తగ్గడమే కాకుండా సంస్థ శైలిపై వారికి ముందే అవగాహన ఉండడం ప్లస్ పాయింట్. కానీ, నిపుణులు ఈ ధోరణిని భిన్నంగా విశ్లేషిస్తున్నారు. ఒక్కసారి లేఆఫ్స్‌కు గురైన లేదా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్/ఆఫీస్ నిబంధనల వల్ల సంస్థను వీడిన అనుభవజ్ఞులు మళ్లీ ఉద్యోగ భద్రతపై నమ్మకంతో తిరిగి వస్తారా అనేది ప్రధాన ప్రశ్న. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగంలో గ్లోబల్ పోటీ పెరిగిన వేళ నైపుణ్యం ఉన్న ప్రతిభావంతులు వేగంగా దొరక్కపోవడమే ఈ పునరాలోచనకు కారణమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

ఇదీ చదవండి: సోషల్‌ మీడియా ఫిర్యాదులకు మోక్షమెప్పుడు?

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'తెల్ల కాగితం' ప్రీరిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

భారత్‌ వర్సెస్‌ విండీస్‌ మ్యాచ్ హైలైట్స్ ఫోటోలు!
photo 3

హైదరాబాద్ ధూల్ పేట్ లో దుర్గమ్మ విగ్రహాలు (ఫొటోలు)
photo 4

డ్యాన్స్ అకాడమీలో మెరిసిన హీరోయిన్స్ నివేదా, ఈషా రెబ్బా.. ఫోటోలు
photo 5

'డోంట్ ‍ట్రబుల్ ద ట్రబుల్'తో రాబోతున్న ఈ పాప ఎవరో తెలుసా? (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Praises Captain Smith For His Courage 1
Video_icon

హ్యాట్సాఫ్ కెప్టెన్.. స్మిట్‌ మచ్చార్‌ పై YS జగన్ ప్రశంసలు
Adulterated Jaggery Viral News In Social Media 2
Video_icon

బెల్లం కాదు తియ్యటి విషం
Lankapalli Farmers Meets YS Jagan Mohan Reddy 3
Video_icon

రూ.300 కోట్ల భూముల వ్యవహారం? జగన్ ను కలిసిన లంక రైతులు
PM Modi Tweet Over Fly Dubai Flight Incident 4
Video_icon

180 మందిని కాపాడిన భారతీయ పైలట్ ను ప్రశంసించిన మోదీ, ట్రంప్
Bigg Boss Fame Demon Pavan And Rithu Chowdary Break Up 5
Video_icon

పవన్, రీతూ బ్రేకప్..?

Advertisement
 