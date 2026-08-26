 మిశ్రమంగా ట్రేడవుతున్న స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు | Stock Market Today Updates, Sensex Gains While Nifty Trades Lower Amid Mixed Global Cues, Check Details Inside | Sakshi
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Stock Market Updates: మిశ్రమంగా ట్రేడవుతున్న స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు

Aug 26 2026 10:29 AM | Updated on Aug 26 2026 11:07 AM

Sensex Gains 71 Pts Nifty Drops Indian Stock Market Live Updates Global Signals

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు బుధవారం మిశ్రమంగా కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 10:24 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 28 పాయింట్లు తగ్గి 24,301 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 71 పాయింట్లు పుంజుకొని 77,719 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 98.99

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 86.5 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.64 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.32 శాతం పెరిగింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 0.66 శాతం పుంజుకుంది.

Today Nifty position 26-08-2026(time: 10:24 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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