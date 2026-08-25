మార్కెట్లలో మురిపించిన రికవరీ

గత కొన్ని రోజులుగా ఆచితూచి అడుగులు వేస్తున్న భారత స్టాక్ మార్కెట్ ఈరోజు ఆరంభంలో నష్టాల్లోకి జారినా మార్కెట్ ముగిసే సమయానికి ‘అంతకంటే తీపి లేదు’ అన్నట్లుగా ఆశాజనక వాతావరణంలో లాభాల బాట పట్టింది. ఆగస్టు 25, 2026 నాటి ట్రేడింగ్లో దేశీయ ప్రధాన సూచీలు రికవరీని సాధించాయి. తీవ్ర ఒడుదొడుకుల మధ్య సాగిన ఈనాటి సెషన్లో నిఫ్టీ 115 పాయింట్లు పుంజుకొని 24,334 వద్ద ముగియగా, సెన్సెక్స్ 286 పాయింట్లు ఎగబాకి 77,656 పాయింట్ల స్థాయికి చేరింది.
గ్లోబల్ సెంటిమెంట్.. మార్కెట్ గమనం
అంతర్జాతీయ ప్రతికూల సంకేతాలతో ఉదయం అడుగడుగునా గండం అన్నట్లు ప్రారంభమైన మార్కెట్లు, మధ్యాహ్న సమయానికి కొనుగోళ్ల మద్దతుతో ఊపందుకున్నాయి. పశ్చిమాసియాలో ముదురుతున్న ఉద్రిక్తతలు, ఇరాన్పై అమెరికా తాజా ఆంక్షల హెచ్చరికల నేపథ్యంలో క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు బ్యారెల్కు 90 డాలర్లకు పైగా ట్రేడ్ అవ్వడం మన మార్కెట్లను మొదట్లో భయపెట్టింది. అయితే అంతర్జాతీయంగా అమెరికా బాండ్ ఈల్డ్స్ తగ్గడం, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ మున్ముందు వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపుపై సానుకూల ధోరణి కనబరచవచ్చన్న అంచనాలు మార్కెట్కు ఊపిరి పోశాయి.
మద్దతుగా విదేశీ నిధులు
ఇన్వెస్టర్లు సురక్షితమైన లార్జ్క్యాప్ కంపెనీల వైపే మొగ్గు చూపారు. విదేశీ రంగానికి చెందిన ప్రముఖ కంపెనీల షేర్లలో భారీగా సాగిన షార్ట్ కవరింగ్, ఇన్ఫోసిస్, ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్, టైటాన్, ఎయిర్లైన్ దిగ్గజం ఇండీగో షేర్లు లాభాలు.. వంటివి సూచీల రికవరీకి కారణమయ్యాయి. విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్లు తిరిగి నికర కొనుగోలుదారులుగా మారడం కూడా మార్కెట్ సెంటిమెంట్ను బలపరిచింది.
విశ్లేషకుల అభిప్రాయం
అంతర్జాతీయ జియోపోలిటికల్ ఉద్రిక్తతలు ‘చెవిటి వాని ముందు శంఖం ఊదినట్లు’ తాత్కాలికంగా ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన రేపినా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలోని బలమైన ప్రాథమిక సూచికలు ఆసియా మార్కెట్లలో మన స్థానాన్ని మళ్లీ అగ్రభాగాన నిలబెడుతున్నాయని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. భవిష్యత్తులో క్రూడ్ ఆయిల్ ధరల ఊగిసలాటపై దృష్టి పెట్టాలని, గుడ్డిగా పెట్టుబడులు పెట్టకుండా ‘అడుసు తొక్కనేల.. కాలు కడగనేల’ అన్న రీతిలో ముందస్తు వ్యూహంతో అడుగులు వేయాలని సూచిస్తున్నారు.
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