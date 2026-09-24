 520 పాయింట్లు నష్టపోయిన సెన్సెక్స్‌ | Stock Market Today Updates On Sep 24th 2026, Sensex Crashes 520 Points Today Stock Market Bloodbath | Sakshi
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Stock Market Updates: 520 పాయింట్లు నష్టపోయిన సెన్సెక్స్‌

Sep 24 2026 9:53 AM | Updated on Sep 24 2026 10:22 AM

Sensex Crashes 520 Points Today Stock Market Bloodbath

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు గురువారం నష్టాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:37 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 177 పాయింట్లు దిగజారి 23,269 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 528 పాయింట్లు నష్టపోయి 74,302 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 101.14

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 102.2 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 5.1 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.75 శాతం పడిపోయింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 1.13 శాతం దిగజారింది.

Today Nifty position 24-09-2026(time: 09:37 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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