ఆదివారం బ్యాంకులు పని చేస్తాయి

కేంద్ర ప్రభుత్వ కీలక నిర్ణయం
బ్యాంకుల సమ్మె నేపథ్యంలో చర్యలు
సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: దేశవ్యాప్తంగా ప్రతిపాదించిన మూడు రోజుల బ్యాంకు సమ్మె నేపథ్యంలో ఖాతాదారుల సౌకర్యార్థం కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సెప్టెంబర్ 27న (ఆదివారం)∙అన్ని ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు, ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులు సాధారణంగా పనిచేయనున్నట్లు కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ బుధవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
యునైటెడ్ ఫోరం ఆఫ్ బ్యాంక్ యూనియన్స్ (యూఎఫ్బీయూ) సెప్టెంబర్ 28 నుంచి 30 వరకు 3 రోజుల దేశవ్యాప్త బ్యాంకు సమ్మెకు పిలుపునిచ్చింది. దీనికి ముందు సెప్టెంబర్ 26, 27 తేదీలు వారాంతపు సెలవు రోజులు కావడంతో వరుసగా ఐదు రోజుల పాటు బ్యాంకింగ్ సేవలకు అంతరాయం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో బ్యాంకింగ్ సేవల్లో ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా కొనసాగేందుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకున్నట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. కాగా, ప్రతిపాదిత సమ్మెను వాయిదా వేయాలని బ్యాంకు యూనియన్లకు ప్రభుత్వం, బ్యాంకు యాజమాన్యాలు విజ్ఞప్తి చేశాయి.