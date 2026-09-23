లగ్జరీ వాహనాల తయారీ సంస్థ మెర్సిడెస్-బెంజ్ భారత్లో తొలిసారిగా ఏఎంజీ జీ 63 ‘ఆఫ్రోడ్ ప్రో’ ప్రత్యేక వాహనాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. పరిమిత సంఖ్యలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉండే ఈ వాహనం ధర రూ.3.80 కోట్ల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. కఠినమైన భూభాగాల్లో ప్రయాణించేందుకు అనువుగా దీనిని రూపొందించారు. ప్రత్యేకమైన సస్పెన్షన్ వ్యవస్థ, మెరుగైన వీల్ గ్రిప్, వాహన స్థిరత్వాన్ని పెంచే సాంకేతికతలు ఇందులో ఉన్నాయి. కొత్త ఆఫ్రోడ్ నియంత్రణ వ్యవస్థ ద్వారా క్లిష్టమైన మార్గాల్లో వాహనాన్ని సులభంగా నడపవచ్చు.
ఈ వాహనంలో 4.0 లీటర్ల సామర్థ్యం కలిగిన ఎనిమిది సిలిండర్ల బై-టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ను అమర్చారు. 48 వోల్ట్ల స్వల్ప విద్యుత్ సహాయక వ్యవస్థతో కలిపి ఇది 585 హెచ్పీ పవర్, 850 ఎన్ఎం గరిష్ఠ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. నాలుగు చక్రాలకు శక్తిని అందించే వ్యవస్థను ఇందులో ఇచ్చారు. ఇరవై అంగుళాల ప్రత్యేక చక్రాలు, పైకప్పుపై సామాను ఉంచేందుకు ప్రత్యేక అమరిక, వెనుక మెట్లను కూడా అందించారు. 9-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్తో వచ్చే ఈ ఎస్యూవీ 0-100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని 4.4 సెకన్లలో అందుకోగలదు.
ఇంటీరియర్లో నప్పా లెదర్, ప్రీమియం మెటీరియల్స్, కస్టమైజ్ చేసుకునే యాంబియంట్ లైటింగ్ ఉన్నాయి. కొత్త ఆఫ్రోడ్ కాక్పిట్ ద్వారా వాహనం స్థానం, కంపాస్, ఎత్తు, స్టీరింగ్ యాంగిల్, టైర్ ప్రెజర్, డిఫరెన్షియల్ లాక్ వంటి సమాచారాన్ని డ్రైవర్ సులభంగా చూడవచ్చు. MBUX NTG7 ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్తో పాటు ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ నావిగేషన్ కూడా లభిస్తుంది.