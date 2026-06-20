రూపాయి 30 పైసలు డౌన్‌

94.63 వద్ద ముగింపు
ముంబై: డాలర్ మారకంలో రూపాయి విలువ 30 పైసలు బలహీనపడి 94.63 వద్ద ముగిసింది. పశ్చిమాసియా శాంతి ఒప్పందంపై నెలకొన్న సందిగ్ధత, డాలర్ బలోపేతం కావడం అంశాలు దేశీయ కరెన్సీపై ఒత్తిడి పెంచింది. ఫారెక్స్ మార్కెట్లో ఉదయం డాలర్ మారకంలో రూపాయి విలువ 94.42 వద్ద ప్రారంభమైంది. ఇంట్రాడేలో తీవ్ర ఒడిదుడుకులకు లోనైన రూపాయి, 94.24 – 94.76 శ్రేణిలో కదలాడింది. ‘‘స్వల్పకాలంలో 94.10 స్థాయి వద్ద బలమైన మద్దతు లభించవచ్చు. అలాగే, ఎగువ స్థాయిలో 95.30 వద్ద నిరోధం ఉందని’’ అని హెచ్డీఎఫ్సీ సెక్యూరిటీస్ రీసెర్చ్ నిపుణుడు దిలీప్ పార్మర్ తెలిపారు.