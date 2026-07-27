 మళ్లీ లాభాల్లోకి స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు | Indian Stock Market Today Update On July 27th 2026, Sensex Surges 600 Pts And Nifty Near 24000 Global Signals | Sakshi
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Stock Market Updates: మళ్లీ లాభాల్లోకి స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు

Jul 27 2026 9:43 AM | Updated on Jul 27 2026 10:10 AM

Indian Stock Market Today Sensex Surges 600 Pts Nifty Near 24000 Global Signals

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు సోమవారం లాభాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 9:39 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 174 పాయింట్లు పెరిగి 23,944 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 601 పాయింట్లు పుంజుకొని 76,667 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 101.16

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 92.3 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.63 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.05 శాతం పెరిగింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 0.64 శాతం నష్టపోయింది.

Today Nifty position 27-07-2026(time: 9:39 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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