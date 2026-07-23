 నష్టాల బాటలోనే స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు | Stock Market Today Updates On 23 July 2026, Nifty At 23,945 And Sensex Drops 208 Points In Early Trade | Sakshi
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Stock Market Updates: నష్టాల బాటలోనే స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు

Jul 23 2026 9:26 AM | Updated on Jul 23 2026 9:53 AM

stock market updates on 23 July 2026

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు గురువారం నష్టాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 9:24 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 51 పాయింట్లు తగ్గి 23,945 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 208 పాయింట్లు నష్టపోయి 76,557 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 100.99

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 96.2 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.66 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.14 శాతం తగ్గింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 0.57 శాతం నష్టపోయింది.

Today Nifty position 23-07-2026(time: 9:24 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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