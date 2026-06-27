 ఏఐ సంచలనం ‘ఆంథ్రోపిక్‌’లో రూ.కోట్ల జీతాలు.. | Anthropic AI Salaries Up to Rs 13 Crore Base Pay | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఏఐ సంచలనం ‘ఆంథ్రోపిక్‌’లో రూ.కోట్ల జీతాలు..

Jun 27 2026 11:25 AM | Updated on Jun 27 2026 11:51 AM

Anthropic AI Salaries Up to Rs 13 Crore Base Pay

ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) రంగంలో ప్రతిభావంతులైన ఉద్యోగుల కోసం పోటీ రోజురోజుకూ తీవ్రతరమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రముఖ ఏఐ సంస్థ ఆంథ్రోపిక్‌ (Anthropic) తన ఉద్యోగులకు కోట్ల రూపాయల వేతన ప్యాకేజీలు అందిస్తూ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. క్లాడ్ (Claude), మైథోస్ (Mythos) వంటి ఏఐ మోడళ్లను అభివృద్ధి చేస్తున్న ఈ సంస్థలో కొందరు సాంకేతిక ఉద్యోగుల వార్షిక ప్రాథమిక వేతనం (Base Salary) ఏకంగా 13 కోట్ల రూపాయల వరకు ఉండటం చర్చనీయాంశమైంది. ఇవి కేవలం బేస్ పే మాత్రమే. బోనస్‌లు, స్టాక్‌ ఆప్షన్లు (Equity) ఇందులో లేవు.

ఇటీవల ముగిసిన భారీ నిధుల సమీకరణ తర్వాత ఆంథ్రోపిక్‌ విలువ 965 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకుంది. దీంతో ఓపెన్‌ఏఐను అధిగమించి ప్రపంచంలోనే అత్యంత విలువైన ప్రైవేట్ ఏఐ కంపెనీల్లో ఒకటిగా అవతరించింది. కొత్తగా సమీకరించిన నిధులను కంప్యూటింగ్‌ సామర్థ్యాల పెంపు, అధునాతన ఏఐ మోడళ్ల అభివృద్ధి, భద్రతా పరిశోధనల కోసం వినియోగించనున్నట్లు సంస్థ తెలిపింది.

హెచ్‌-1బీ దరఖాస్తులతో వెలుగు చూసిన జీతాలు

అమెరికా ప్రభుత్వానికి సమర్పించిన హెచ్‌-1బీ వీసా దరఖాస్తుల ఆధారంగా ఈ వేతన వివరాలు బయటకు వచ్చాయి. బిజినెస్‌ ఇన్‌సైడర్‌ విశ్లేషణ ప్రకారం, "మెంబర్‌ ఆఫ్‌ టెక్నికల్‌ స్టాఫ్‌" హోదాలో ఉన్న ఇద్దరు ఉద్యోగులకు వరుసగా 1.12 మిలియన్ డాలర్లు, 1.38 మిలియన్ డాలర్ల వార్షిక బేస్‌ పే నమోదు అయింది. అయితే ఈ హోదాను సంస్థ వివిధ సాంకేతిక విభాగాల్లో ఉపయోగిస్తుండటంతో వారి ఖచ్చితమైన బాధ్యతలు వెల్లడికాలేదు. అలాగే ఈ గణాంకాల్లో స్టాక్‌ అవార్డులు, పనితీరు బోనస్‌లు చేర్చలేదు.

హెచ్‌-1బీ దరఖాస్తుల ప్రకారం ప్రధాన విభాగాల్లో వార్షిక బేస్‌ పే ఇలా ఉంది..

  • మెంబర్‌ ఆఫ్‌ టెక్నికల్‌ స్టాఫ్‌: రూ.1.26 కోట్లు – రూ.13.02 కోట్లు

  • మెంబర్‌ ఆఫ్‌ టెక్నికల్‌ స్టాఫ్‌ (మేనేజర్‌): రూ.1.26 కోట్లు – రూ.8.02 కోట్లు

  • రీఇన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ లెర్నింగ్‌ రీసెర్చర్‌: రూ.1.06 కోట్లు – రూ.4.71 కోట్లు

  • ప్రొడక్ట్‌ డిజైన్‌ మేనేజర్‌: రూ.1.32 కోట్లు – రూ.3.60 కోట్లు

  • ప్రొడక్ట్‌ ఆపరేషన్స్‌: రూ.1.17 కోట్లు – రూ.4.71 కోట్లు

  • అకౌంటింగ్‌: రూ.1.33 కోట్లు – రూ.2.17 కోట్లు

  • కమర్షియల్‌ కౌన్సెల్‌: రూ.1.87 కోట్లు – రూ.3.01 కోట్లు

  • ఫైనాన్స్‌ అండ్‌ స్ట్రాటజీ: రూ.1.72 కోట్లు – రూ.2.92 కోట్లు

  • మార్కెటింగ్‌: రూ.1.50 కోట్లు – రూ.1.88 కోట్లు

  • రిసెర్చ్‌ ఆపరేషన్స్‌: రూ.1.17 కోట్లు – రూ.4.71 కోట్లు

  • టెక్నికల్‌ సేల్స్‌: రూ.1.46 కోట్లు – రూ.4.71 కోట్లు

టాలెంట్‌ కోసం పోటీ

అమెరికాలో హెచ్‌-1బీ వీసాలపై అనిశ్చితి కారణంగా అనేక కంపెనీలు నియామకాలను తగ్గిస్తున్నప్పటికీ, ఆంథ్రోపిక్‌, ఓపెన్‌ఏఐ, ఎన్విడియా వంటి ఏఐ సంస్థలు మాత్రం అత్యుత్తమ ప్రతిభను ఆకర్షించేందుకు నియామకాలను వేగవంతం చేస్తున్నాయి. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి రెండు త్రైమాసికాల్లోనే ఆంథ్రోపిక్‌ సుమారు 80 హెచ్‌-1బీ ఉద్యోగాలకు సర్టిఫికేషన్‌ పొందినట్లు సమాచారం. అత్యున్నత స్థాయి వేతనాలతో పాటు భారీ స్టాక్‌ ఆప్షన్లు ఇవ్వడం ద్వారా ఉద్యోగులను సంస్థలోనే కొనసాగించే వ్యూహాన్ని ఆంథ్రోపిక్‌ అమలు చేస్తోందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తెరపై నవ్వు.. తెర వెనుక విజన్‌.. భాగ్యరాజ్‌ అరుదైన (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరోయిన్ కీర్తి సురేష్ (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమలలో శాస్త్రోక్తంగా ప్రారంభమైన శ్రీవారి జ్యేష్ఠాభిషేకం (ఫొటోలు)
photo 4

‘దీవాన’ సినిమా థ్యాంక్స్‌ మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

నెల్లూరు : ఘనంగా రొట్టెల పండుగ ప్రారంభం (ఫొటోలు)

Video

View all
Small Aircraft Crashes Into Beijings Tallest Building 1
Video_icon

బీజింగ్ లో 108 అంతస్తుల భవనాన్ని ఢీకొట్టిన విమానం..
Sai Krishna Mother Vijaya Lakshmi Shocking Comments On Vijayawada CP 2
Video_icon

విజయవాడ సీపీపై సాయికృష్ణ తల్లి సంచలన కామెంట్స్
Analyst Shankar Comments On Sai Krishna Mother Petition In High Court 3
Video_icon

మాకు బాబుపై నమ్మకం లేదు.. హైకోర్టును ఆశ్రయించిన సాయికృష్ణ తల్లి...
AP High Court Key Decision On Gangamma Case 4
Video_icon

గంగమ్మ లాకప్ డెత్ కేసులో హై కోర్టు కీలక నిర్ణయం..
Ujjwal Nikam Explained The Truth Behind The Kasab Biryani Story 5
Video_icon

కసబ్ బిర్యానీ కథలో ట్విస్ట్.. అసలు నిజం భయటపెట్టిన లాయర్ ?
Advertisement
 