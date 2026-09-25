100% ఇథనాల్‌ కారు.. లాంచ్‌ ఎప్పుడో చెప్పేసిన గడ్కరీ

పెట్రోల్కు ప్రత్యామ్నాయంగా ఇథనాల్ వినియోగాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం.. ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ వాహనాల దిశగా మరో కీలక అడుగు వేస్తోంది. 100 శాతం ఇథనాల్తో నడిచే టయోటా ఇన్నోవా వాహనం అక్టోబర్లో విడుదల కానుందని కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ తెలిపారు. ఈ వాహనం విడుదల కార్యక్రమానికి తనను ఆహ్వానించినట్లు ఢిల్లీలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఆయన వెల్లడించారు. అయితే, అక్టోబర్ వాణిజ్య విడుదల తేదీని టయోటా కిర్లోస్కర్ మోటార్ (TKM) ఇప్పటివరకు అధికారికంగా ప్రకటించలేదు.
గడ్కరీ చెప్పినదాని ప్రకారం.. టయోటా ఇన్నోవా 100 శాతం ఇథనాల్పై పనిచేసే సామర్థ్యంతో పాటు విద్యుదీకరించిన పవర్ట్రెయిన్ను కలిగి ఉంటుంది. దీని నిర్వహణ వ్యయం లీటర్ పెట్రోల్ ధర సుమారు రూ.25గా ఉన్నప్పుడు వచ్చే ఖర్చుతో సమానంగా ఉంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
టయోటా ఈ సాంకేతికతపై పనిచేయడం కొత్త కాదు. 2023 ఆగస్టులోనే టయోటా కిర్లోస్కర్ మోటార్ ఇన్నోవా హైక్రాస్ ఆధారంగా రూపొందించిన ఎలక్ట్రిఫైడ్ ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ వాహన ప్రోటోటైప్ను భారత్లో ఆవిష్కరించింది. ఇందులో అధిక ఇథనాల్ మిశ్రమాలను వినియోగించగల ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ ఇంజిన్ను స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ట్రెయిన్తో అనుసంధానించారు. అప్పట్లో వాహనానికి మరింత క్రమాంకనం, హోమోలోగేషన్, ధ్రువీకరణ ప్రక్రియలు కొనసాగాల్సి ఉందని టయోటా వెల్లడించింది.
టయోటా వివరించిన సాంకేతికతలో మరో ఆసక్తికర అంశం హైబ్రిడ్ వ్యవస్థ. నిర్దిష్ట పరీక్షా పరిస్థితుల్లో పెట్రోల్ ఇంజిన్ 60 శాతం సమయం పనిచేయకుండా ఉండగా, వాహనం దూరంలో సుమారు 40 శాతం వరకు ఎలక్ట్రిక్ మోడ్లో ప్రయాణించగలదని కంపెనీ తెలిపింది. ఇథనాల్కు పెట్రోల్తో పోలిస్తే తక్కువ శక్తి సాంద్రత ఉండటంతో వచ్చే సామర్థ్య సమస్యను విద్యుత్ పవర్ట్రెయిన్ కొంతవరకు అధిగమించడమే ఈ వ్యవస్థ ఉద్దేశం.
ఇక దేశంలో ఇథనాల్ ఉత్పత్తి మౌలిక వసతులు కూడా గణనీయంగా పెరిగాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వ గణాంకాల ప్రకారం.. 2014లో 421 కోట్ల లీటర్లుగా ఉన్న ఇథనాల్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం 2026 నాటికి దాదాపు 2,000 కోట్ల లీటర్లకు చేరింది. పెట్రోల్లో ఇథనాల్ కలపడం 2013-14లో 1.5 శాతం కంటే తక్కువగా ఉండగా, 2025-26లో 20 శాతానికి చేరింది. దేశీయంగా ఇథనాల్ లభ్యత పెంచడం ద్వారా దిగుమతి చేసుకునే ముడిచమురుపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించాలన్నది కేంద్రం లక్ష్యం.
ఇథనాల్ ఉత్పత్తికి చెరకు మాత్రమే కాకుండా మొక్కజొన్న, దెబ్బతిన్న ఆహార ధాన్యాలు, మిగులు బియ్యం వంటి ముడి పదార్థాలను కూడా వినియోగిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మొక్కజొన్న నుంచి ఇథనాల్ ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహించడం వల్ల ఉత్తరప్రదేశ్, బిహార్ రైతుల ఆదాయానికి సుమారు రూ.45,000 కోట్ల మేర ప్రయోజనం చేకూరిందని గడ్కరీ గతంలో పేర్కొన్నారు.
ఇదీ చదవండి: ఈవీ బ్యాటరీల్లో సంచలనం.. ఛాయ్ తాగేలోపు ఫుల్ ఛార్జింగ్!