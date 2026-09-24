అక్రమ కేసుల వ్యవహారం: 28 మందికి బెయిల్ మంజూరు

విజయవాడ: డీఎస్సీ ధర్నాలో పాల్గొన్న వారిపై ఇటీవల మాచవరం పోలీసులు అక్రమ కేసులు నమోదు చేసిన విషయం తెలిసిందే. 30 మందిని పోలీసులు కోర్టులో ప్రవేశ పెట్టగా 28 మందికి బెయిల్ మంజూరు కాగా, మరో ఇద్దరికి కోర్టు రిమాండ్ విధించింది. బెజవాడ రాజశేఖర్, కలసాని చెన్నారావుకు రిమాండ్ విధించింది కోర్టు.
ఏం జరిగింది?
ఏపీలో వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల అక్రమ అరెస్టులు కొనసాగుతున్న విషయం విదితమే. తాజాగా, విజయవాడ సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో మళ్లీ అక్రమ అరెస్టులు జరిగాయి. విజయవాడలో జరిగిన డీఎస్సీ ఆందోళనలో పాల్గొన్న మండలంలోని వైఎస్సార్సీపీ నాయకులను అరెస్టు చేశారు. అనంతరం విచారణకు విజయవాడ మాచవరం పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు. పోలీస్ స్టేషన్కు పార్టీ సమన్వయకర్త తన్నీరు నాగేశ్వరావు దీనిపై మాట్లాడుతూ.. అక్రమంగా తమ నాయకులను అరెస్ట్ చేశారంటూ పోలీసుల చర్యలను తప్పు పట్టారు.