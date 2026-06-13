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FIFA World Cup 2026 అట్టహాసంగా మొదలయ్యింది. 48 జట్లు పాల్గొనే ఫిఫా అందరి ఆటగాళ్లను చూడడం కష్టం. కానీ ఫుట్బాల్ అనగానే మెస్సీ, రొనాల్డో లాంటి ఆటగాళ్ల పేర్లు గుర్తుకువస్తాయి. ఈ ఇద్దరి లాగే ఈసారి ఫిఫా ప్రపంచకప్లో మ్యాజిక్ చేయబోయే సూపర్స్టార్స్.. వారి విన్యాసాలు.. అభిమానులకు ఫుల్ కిక్.
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లియోనల్ మెస్సీ (అర్జెంటీనా) - Lionel Messi (Argentina)
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క్రిస్టియానో రొనాల్డో (పోర్చుగల్) - Cristiano Ronaldo (Portugal)
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కైలియన్ ఎంబాపె (ఫ్రాన్స్) - Kylian Mbappé (France)
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నెయమర్ జూనియర్ (బ్రెజిల్) - Neymar Jr. (Brazil)
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లూకా మోడ్రిచ్ (క్రొయేషియా) - Luka Modrić (Croatia)
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జేమ్స్ రోడ్రిగ్వేజ్ (కొలంబియా) - James Rodríguez (Colombia)
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హారీకేన్ (ఇంగ్లండ్) - Harry Kane (England)
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లామినే యమాల్ (స్పెయిన్) - Lamine Yamal (Spain)
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మహ్మద్ సాలా (ఈజిప్ట్) - Mohamed Salah (Egypt)
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క్రిస్టియన్ పులిసిక్ (అమెరికా) - Christian Pulisic (USA)
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వినిషియస్ జూనియర్ (బ్రెజిల్) - Vinícius Júnior (Brazil)
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జమాల్ ముసిలియా (జర్మనీ) - Jamal Musiala (Germany)
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ఫెడెరికో వాల్వర్డే (ఉరుగ్వే) - Federico Valverde (Uruguay)
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కెవిన్ డి బ్రూయోన్ (బెల్జియం) - Kevin De Bruyne (Belgium)
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ఆంటోనెయిన్ సెమెన్యో (ఘనా) - Antoine Semenyo (Ghana)