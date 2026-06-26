 హాస్టళ్ల మరమ్మతులు నెలలో పూర్తి చేయాలి | Hostel renovations should be completed within a month | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హాస్టళ్ల మరమ్మతులు నెలలో పూర్తి చేయాలి

Jun 26 2026 3:31 AM | Updated on Jun 26 2026 3:31 AM

Hostel renovations should be completed within a month

పెండింగ్‌ బిల్లుల చెల్లింపులకు ప్రాధాన్యం ఇస్తాం

ఉపముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: సంక్షేమ శాఖలు నిర్వహిస్తున్న హాస్టళ్లు, గురుకుల విద్యాసంస్థల్లో చేపడుతున్న మరమ్మతులను నెల రోజుల్లో పూర్తి చేయాలని ఉపముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క ఆదేశించారు. 2023 నుంచి పెండింగ్‌లో ఉన్న సుమారు రూ.7.5 కోట్ల మరమ్మతు బిల్లులను తక్షణమే క్లియర్‌ చేయాలని ఆర్థిక శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. గురువారం సచివాలయంలో మంత్రులు అడ్లూరి లక్ష్మణ్‌ కుమార్, పొన్నం ప్రభాకర్‌లతో కలిసి ఆయన బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ సంక్షేమ శాఖలపై సమీక్ష నిర్వహించారు. 

ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గురుకులాలు, హాస్టళ్ల అద్దెలు, డైట్, కాస్మొటిక్‌ చార్జీలకు సంబంధించిన బిల్లులను ఎప్పటికప్పుడు ఆర్థిక శాఖకు పంపాలన్నారు. విద్యార్థులకు సంబంధించిన బిల్లుల విషయంలో నిర్లక్ష్యం సహించేది లేదన్నారు. సంక్షేమ శాఖలకు సంబంధించిన పెండింగ్‌ బిల్లులను వెంటనే సమర్పిస్తే ప్రభుత్వం వాటి చెల్లింపులకు ప్రాధాన్యం ఇస్తుందని తెలిపారు. స్టడీ సర్కిళ్లను మరింత బలోపేతం చేసి యూపీఎస్సీ, గ్రూప్‌–1, గ్రూప్‌–2 తదితర పోటీ పరీక్షల్లో విజయశాతాన్ని పెంచేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. 

అంబేడ్కర్‌ టవర్, బాబూ జగ్జీవన్‌ రామ్‌ విద్యార్థి వసతి భవనాల నిర్మాణానికి నెలవారీ కార్యాచరణ ప్రణాళిక సిద్ధం చేయాలని, బహుళ అంతస్తుల అంబేడ్కర్‌ భవనాన్ని 2027 ఏప్రిల్‌ 14న ప్రారంభించే లక్ష్యంతో పనులు వేగవంతం చేయాలని సూచించారు. ప్రతిపాదిత ఈవీ ద్విచక్ర వాహనాల (స్కూటర్‌) పథకంపై సమగ్ర నివేదిక సమర్పించాలన్నారు. ప్రతి జిల్లాలో డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ నాలెడ్జ్‌ సెంటర్ల స్థాపనకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయాలని సూచించారు. 

ప్రజా ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత డైట్‌ చార్జీలను 40 శాతం, కాస్మొటిక్‌ చార్జీలను 200 శాతం పెంచిందన్నారు. రెసిడెన్షియల్‌ స్కూళ్ల నిర్వహణకు నెలకు రూ.29 కోట్ల నిధులు అవసరమని, పెండింగ్‌ అద్దె బకాయిల విడుదలకు సంబంధించి రూ.27 కోట్ల అవసరమని అధికారులు తెలపగా.. వెంటనే తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని భట్టి సూచించారు.  

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గ్రాండ్‌గా ఖుష్బు కుమార్తె పెళ్లి వేడుక.. టాలీవుడ్ స్టార్స్ సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

మాటా వేడుకలో టాలీవుడ్ సినీతారల సందడి (ఫొటోలు)

photo 3

మ్యాడ్ బ్యూటీ రెబా మోనికా జాన్ బేబీమూన్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)

photo 4

గ్రాండ్‌గా జబర్దస్త్ ఫైమా పెళ్లి వేడుక (ఫొటోలు)

photo 5

రజినీకాంత్ ధర్మాన్ మూవీ ఈవెంట్‌లో సిమ్రాన్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
HFCL Promoters Set for ₹5,800 Crore Windfall from Jio Investment 1
Video_icon

రూ.10 షేర్.. రూ. 5,800 కోట్ల రిటర్న్స్.. JIOలో మహేంద్ర నహతా సంచలనం
Devabhaktuni Chakravarthi Release From Nandivada Police Station 2
Video_icon

దేవభక్తుని చక్రవర్తి విడుదల
Heavy Rains for Next Three Days 3
Video_icon

మరో మూడు రోజులు భారీ వర్షాలు
Spirit is Not One Movie Producer Narasamma &Director Ravindra Exclusive Interview 4
Video_icon

ఆస్తులమ్మి SPIRIT సినిమా తీశాం, సందీప్ రెడ్డి వంగాకు మేం చెప్పేది ఒక్కటే..!
Sensational Details in Pune Businessman Ketan Murder Case 5
Video_icon

కేతన్ హత్య కేసులో దిమ్మతిరిగే నిజాలు
Advertisement
 