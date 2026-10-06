ప్రత్యేక ఓటర్ల జాబితా సవరణ ప్రక్రియ (ఎస్ఐఆర్)లో ఫామ్ 6 కీలకమైన దరఖాస్తు పత్రం. ఓటర్ల జాబితాలో కొత్తగా పేరు చేర్చుకోవాలనుకునే అర్హత ఉన్న వ్యక్తులు ఫామ్ 6 ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. భారత ఎన్నికల సంఘం అధికారిక పౌర సేవల పోర్టల్లో ప్రస్తుతం ఎస్ఐఆర్-2026 కింద 18 ఏళ్లు పూర్తైనవారు లేదా త్వరలో 18 ఏళ్లు పూర్తికానున్నవారు ఫామ్ 6 నింపాలని పేర్కొంది.
ఫామ్ 6 ఎవరికి?
ఫామ్ 6 ప్రధానంగా ఓటర్ల జాబితాలో కొత్తగా పేరు నమోదు చేసుకోవాలనుకునే భారతీయ పౌరుల కోసం ఉద్దేశించింది. ఒక వ్యక్తి సంబంధిత నియోజకవర్గంలో సాధారణ నివాసిగా ఉండాలి. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 326 ప్రకారం భారత పౌరుడు 18 ఏళ్లు పైబడి, సంబంధిత నియోజకవర్గంలో సాధారణ నివాసిగా ఉంటే ఓటరుగా నమోదు చేసుకునే అర్హత ఉంటుంది.
ఫామ్ 6లో ఏ వివరాలు ఇవ్వాలి?
భారత ఎన్నికల సంఘం అధికారిక ఫామ్ 6లో ప్రధానంగా ఈ వివరాలు ఉంటాయి..
దరఖాస్తుదారు పూర్తి పేరు
పేరు రాష్ట్ర అధికారిక భాషలో, ఇంగ్లిష్లో
తండ్రి/తల్లి/భర్త/భార్య/చట్టబద్ధ సంరక్షకుడి పేరు
మొబైల్ నంబర్
ఈ-మెయిల్ ఐడీ
ఆధార్ వివరాలు
లింగం
పుట్టిన తేదీ
వయసు నిర్ధారణ పత్రం
ప్రస్తుత సాధారణ నివాస చిరునామా
పిన్కోడ్ తదితర చిరునామా వివరాలు
పాస్పోర్ట్ సైజు ఫొటో
దరఖాస్తుదారు చేసే ప్రకటన, ధ్రువీకరణ
ఫామ్ 6లో ఆధార్ నంబర్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. అయితే ఆధార్ నంబర్ లేకపోతే దాన్ని ఇవ్వలేకపోతున్నట్లు పేర్కొనే ఆప్షన్ కూడా ఉంది.
వయసు రుజువుగా ఏ పత్రాలు ఇవ్వొచ్చు?
ఎన్నికల సంఘం ఫామ్ 6లో పేర్కొన్న ప్రధాన పుట్టిన తేదీ రుజువు పత్రాలు:
1. జనన ధ్రువీకరణ పత్రం
2. ఆధార్ కార్డు
3. పాన్ కార్డు
4. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్
5. పుట్టిన తేదీ ఉన్న 10వ తరగతి లేదా 12వ తరగతి ధ్రువీకరణ పత్రం (మెమో)
6. భారత పాస్పోర్టు
వీటిలో ఏదైనా పత్రం లేకపోతే ఇతర పుట్టిన తేదీ రుజువు పత్రాన్ని సమర్పించే అవకాశం ఉంది. అయితే అలాంటి సందర్భంలో అదనపు ధ్రువీకరణ అవసరం కావచ్చు.
నివాస చిరునామాకు సంబంధించిన విషయం
ఫామ్ 6లో ప్రస్తుతం సాధారణంగా నివసిస్తున్న పూర్తి చిరునామా ఇవ్వాలి. ఇల్లు/భవనం నంబర్, వీధి లేదా ప్రాంతం, పట్టణం/గ్రామం, పోస్టాఫీసు, పిన్కోడ్, మండలం/తాలూకా, జిల్లా, రాష్ట్రం వంటి వివరాలు ఇవ్వాలి. నివాస రుజువుగా దరఖాస్తుదారు, తల్లిదండ్రులు లేదా జీవిత భాగస్వామి పేరుతో ఉన్న సంబంధిత పత్రాలను సమర్పించవచ్చని ఎన్నికల సంఘం మార్గదర్శకాలు చెబుతున్నాయి.
ఇప్పటికే ఓటరుగా ఉన్నవారు ఫామ్ 6 నింపాలా?
సాధారణంగా అవసరం లేదు. ఇప్పటికే ఓటర్ల జాబితాలో పేరు ఉన్న వ్యక్తి కేవలం తన వివరాల్లో మార్పులు చేయాలనుకుంటే ఫామ్ 8 ఉపయోగించాలి. ఇప్పటికే ఉన్న పేరును తొలగించడానికి ఫామ్ 7 ఉపయోగిస్తారు. ఎస్ఐఆర్-2026 పౌర సేవల పోర్టల్లో కూడా ఫామ్ 6ను కొత్త ఓటరు నమోదు కోసం, ఫామ్ 7ను తొలగింపు కోసం, ఫామ్ 8ను వివరాల సవరణ కోసం వేర్వేరుగా చూపించారు.
ఎస్ఐఆర్లో ఫామ్ 6 ఎందుకు ముఖ్యమైనది?
ఎస్ఐఆర్ సందర్భంగా ఇప్పటికే ఓటర్ల జాబితాలో ఉన్నవారి వివరాలను పరిశీలించడంతో పాటు అర్హత ఉన్న కానీ ఓటర్ల జాబితాలో పేరు లేని వ్యక్తులు కొత్తగా నమోదు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఎన్నికల సంఘం ఎస్ఐఆర్-2026 సేవల పోర్టల్లో ఫామ్ 6ను నేరుగా “New Voter Registration” కింద అందుబాటులో ఉంచింది.
ఆన్లైన్లో ఫామ్ 6 ఎక్కడ నింపాలి?
ఎన్నికల సంఘం అధికారిక వోటర్ సర్వీస్ పోర్టల్లో ఫామ్ 6ను ఆన్లైన్లో సమర్పించవచ్చు. అక్కడ ఎస్ఐఆర్-2026కు సంబంధించిన సేవలు, కొత్త ఓటరు నమోదు, ఓటర్ల జాబితాలో పేరు సెర్చ్ చేయడం, దరఖాస్తు స్థితి తెలుసుకోవడం వంటి సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
అదనపు డిక్లరేషన్ కొన్ని ప్రాంతాల్లో తొలగింపు
ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో ఫామ్ 6పై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టాల్సిన విషయం ఉంది. 2026 సెప్టెంబర్లో ఎన్నికల సంఘం ఫామ్ 6లో ఎస్ఐఆర్కు సంబంధించిన అదనపు డిక్లరేషన్ను కొన్ని ప్రాంతాల్లో తొలగించింది. సెప్టెంబర్ 26న ఎస్ఐఆర్ లేని కాలంలో రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎలక్టర్స్ రూల్స్-1960 ప్రకారం వర్తించే సాధారణ ఫారాలు ఉపయోగిస్తామని ఈసీఐ ప్రకటించింది. అందువల్ల ఫామ్ 6లో ప్రస్తుతం ఏ వివరాలు అడుగుతున్నారో తెలుసుకోవడానికి ఎస్ఐఆర్–2026 అధికారిక ఈసీఐ పోర్టల్లో కనిపిస్తున్న తాజా ఫారాన్ని అనుసరించడం అత్యంత సురక్షితం.
ఫామ్ 6, ఎస్ఐఆర్ మధ్య తేడా
|అంశం
|ఫామ్ 6
|ఎస్ఐఆర్
|ఉద్దేశం
|కొత్త ఓటరు నమోదు
|ఓటర్ల జాబితాను ప్రత్యేకంగా పరిశీలించి సవరించడం
|ఎవరు ఉపయోగిస్తారు?
|అర్హత ఉన్న కొత్త ఓటర్లు
|సంబంధిత ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలోని ఓటర్లు / కొత్తగా అర్హులైన ఓటర్లు
|ఇప్పటికే పేరు ఉంటే
|సాధారణంగా అవసరం లేదు
|ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో వారి వివరాల పరిశీలన జరుగుతుంది
|పేరు తొలగింపు
|ఫామ్ 7
|ఎస్ఐఆర్ నిబంధనల ప్రకారం ప్రత్యేక ప్రక్రియ
|వివరాల సవరణ
|ఫామ్ 8
|అవసరాన్ని బట్టి ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో సవరణ
ముఖ్యంగా: ఫామ్ 6 నింపడం అంటే “ఎస్ఐఆర్ ఫామ్” నింపివ్వడం కాదు. ఇది ఎన్నికల జాబితాలో కొత్తగా ఓటరు పేరు చేర్చడానికి చట్టబద్ధమైన దరఖాస్తు ఫామ్. ఎస్ఐఆర్-2026 సమయంలో కొత్త ఓటర్ల నమోదు కోసం ఈ ఫామ్ను అందుబాటులో ఉంచారు.
ఇదీ చదవండి: స్మిట్ మచ్చార్ పుర్రెకు ఫ్రాక్చర్, మెమరీ లాస్, చూపు దెబ్బతిని..