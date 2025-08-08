 అరుదైన మైలురాయిని తాకిని డెవాన్‌ కాన్వే | Zim Vs NZ 2nd Test: Devon Conway Completes 2000 Runs In Test Cricket | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అరుదైన మైలురాయిని తాకిని డెవాన్‌ కాన్వే

Aug 8 2025 12:15 PM | Updated on Aug 8 2025 12:18 PM

Zim Vs NZ 2nd Test: Devon Conway Completes 2000 Runs In Test Cricket

న్యూజిలాండ్‌ ఓపెనర్‌ డెవాన్‌ కాన్వే ఓ అరుదైన మైలురాయిని తాకాడు. ఈ వెటరన్‌ బ్యాటర్‌ టెస్ట్‌ల్లో 2000 పరుగులను పూర్తి చేసుకున్నాడు. జింబాబ్వేతో జరుగుతున్న రెండో టెస్ట్‌లో ఈ ఘనత సాధించాడు. ఈ మ్యాచ్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 72 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్‌ వద్ద 2000 పరుగుల మార్కును తాకాడు. 79 పరుగుల వద్ద ఇన్నింగ్స్‌ను కొనసాగిస్తున్నాడు.

ఇటీవలికాలంలో పేలవ ఫామ్‌లో ఉండిన కాన్వే.. ప్రస్తుతం జింబాబ్వేతో జరుగుతున్న సిరీస్‌తోనే తిరిగి ఫామ్‌లోకి వచ్చాడు. ఈ సిరీస్‌లోని తొలి మ్యాచ్‌లో 88 పరుగులు చేశాడు. 2021లో ఇంగ్లండ్‌పై టెస్ట్‌ అరంగేట్రం చేసిన కాన్వే.. తన తొలి మ్యాచ్‌లోనే డబుల్‌ సెంచరీ బాదాడు. టెస్ట్‌ కెరీర్‌లో 29 మ్యాచ్‌లు ఆడిన కాన్వే 4 సెంచరీలు, 31 హాఫ్‌ సెంచరీల సాయంతో 2000 పరుగులు పూర్తి చేశాడు.

మ్యాచ్‌ విషయానికొస్తే.. జింబాబ్వేతో జరుగుతున్న రెండో టెస్ట్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో న్యూజిలాండ్‌ భారీ స్కోర్‌ దిశగా సాగుతోంది. జింబాబ్వేను 125 పరుగులకు కుప్పకూల్చిన ఆ జట్టు.. తొలి రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి వికెట్‌ నష్టానికి 174 పరుగులు చేసింది. కాన్వేతో (79) పాటు జేకబ్‌ డఫీ (8) క్రీజ్‌లో ఉన్నారు. విల్‌ యంగ్‌ 74 పరుగులు చేసి ఔటయ్యాడు.

అంతకుముందు మ్యాట్‌ హెన్రీ (15-3-40-5), జకరీ ఫోల్క్స్‌ (16-5-38-4) విజృంభించడంతో జింబాబ్వే 125 పరుగులకే చాపచుట్టేసింది. జింబాబ్వే ఇన్నింగ్స్‌లో మూడున్నరేళ్ల తర్వాత రీఎంట్రీ ఇచ్చిన బ్రెండన్‌ టేలర్‌ (44) టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలిచాడు. వికెట్‌ కీపర్‌ విన్సెంట్‌ మసేకెసా 33 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు. 

రెండు మ్యాచ్‌ల ఈ సిరీస్‌లో న్యూజిలాండ్‌ తొలి టెస్ట్‌లో 9 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. ఈ సిరీస్‌ కొసం న్యూజిలాండ్‌ జింబాబ్వేలో పర్యటిస్తుంది.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఆలయం-చర్చి-దర్గా.. అక్కినేని కోడలు లేటెస్ట్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్‌లో వర్ష బీభత్సం (ఫొటోలు)
photo 3

Varalakshmi Vratam 2025 : వరమహాలక్ష్మి వ్రతం, ముహూర్తం, పూజ

photo 4

ఎంపీ లేటు వయసు పెళ్లి.. గ్రాండ్‌ రిసెప్షన్‌, అతిథుల్లో సీఎం రేవంత్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

వైఎస్సార్‌సీపీ విక్టరీ.. టీడీపీ కూటమికి విశాఖలో బిగ్‌ షాక్ (చిత్రాలు)

Video

View all
Kethireddy Pedda Reddy Election Campaign in Pulivendula 1
Video_icon

ఇది వైయస్సార్ అడ్డా.. పులివెందుల ప్రచారంలో పెద్దారెడ్డి
Varalakshmi Vratham 2025 In Kothapet Temple 2
Video_icon

మహానగరంలో వరలక్ష్మి వ్రత శోభ
RK Roja Varalakshmi Vratham Wishes 3
Video_icon

RK రోజా వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు
Political Corridor BRS Leaders Big Shock To Guvvala Balaraju 4
Video_icon

బీజేపీలోకి గువ్వల బాలరాజు! షాకిచ్చిన BRS కార్యకర్తలు
Garam Rajesh Hilarious Skit On Rahul Prajapat Incident In Jaipur 5
Video_icon

గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో తిరగాలి డొనేషన్ ఇవ్వండి
Advertisement
 