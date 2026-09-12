ఆసియా కప్‌ ఫైనల్లో శ్రీలంక

దుబాయ్: మహిళల ఆసియా కప్ టి20 టోర్నీలో శ్రీలంక జట్టు ఫైనల్లోకి అడుగు పెట్టింది. శుక్రవారం జరిగిన రెండో సెమీఫైనల్లో డిఫెండింగ్ చాంపియన్ శ్రీలంక నాలుగు వికెట్ల తేడాతో పాకిస్తాన్ను ఓడించింది. ముందుగా పాకిస్తాన్ 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 130 పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్ సనా ఫాతిమా (36 బంతుల్లో 47 నాటౌట్; 4 ఫోర్లు, 2 సిక్స్లు) టాప్ స్కోరర్గా నిలిచింది. అనంతరం శ్రీలంక 18.4 ఓవర్లలో 6 వికెట్లకు 134 పరుగులు చేసి విజయాన్నందుకుంది.
హర్షిత సమరవిక్రమ (31 బంతుల్లో 36; 2 ఫోర్లు), కవీషా దిల్హారి (33 బంతుల్లో 33; 4 ఫోర్లు) జట్టు విజయంలో కీలకపాత్ర పోషించారు. ‘ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్’ సనా ఫాతిమా 38 పరుగులిచ్చి 4 వికెట్లు పడగొట్టింది. రేపు జరిగే ఫైనల్ మ్యాచ్లో భారత మహిళలతో శ్రీలంక తలపడుతుంది. 2024లో జరిగిన గత ఆసియా కప్ ఫైనల్లో భారత్ను 8 వికెట్లతో ఓడించి శ్రీలంక విజేతగా నిలిచింది.