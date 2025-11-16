 టాప్‌-2కు సౌతాఫ్రికా.. మరి భారత్‌ ఏ స్ధానంలో ఉందంటే? | Updated World Test Championship Points Table As South Africa Beat India By 30 Runs In 1st Test | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

WTC 2025-27 Points Table: టాప్‌-2కు సౌతాఫ్రికా.. మరి భారత్‌ ఏ ప్లేస్‌లో ఉందంటే?

Nov 16 2025 6:19 PM | Updated on Nov 16 2025 6:37 PM

Updated World Test Championship Points Table As South Africa Beat India By 30 Runs In 1st Test

కోల్‌కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన తొలి టెస్టులో 30 పరుగుల తేడాతో టీమిండియా పరాజయం పాలైంది. పర్యాటక జట్టు నిర్ధేశించిన 124 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యాన్ని భారత్ చేధించలేకపోయింది.  35 ఓవర్లలో 95 పరుగులకే కుప్పకూలింది. 

సౌతాఫ్రికా స్పిన్నర్ సైమన్ హార్మర్ నాలుగు వికెట్లతో టీమిండియా పతనాన్ని శాసించాడు. అతడితో కేశవ్ మహారాజ్‌, జానెసన్ తలా రెండు వికెట్లు సాధించారు. భారత బ్యాటర్లలో వాషింగ్టన్ సుందర్(31) టాప్ స్కోరర్‌గా నిలిచాడు. కాగా ఈ మ్యాచ్ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో గాయపడి రిటైర్డ్ ఔట్‌గా వెనుదిరిగిన కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్‌.. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో కూడా బ్యాటింగ్‌కు రాలేదు. గిల్ లేకపోవడం కూడా భారత జట్టుకు చాలా నష్టాన్ని కలిగించిందే అని చెప్పాలి.

నాలుగో స్ధానానికి ప‌డిపోయిన భార‌త్‌..
ఇక భారత్‌-సౌతాఫ్రికా తొలి టెస్టు ఫలితంతో వరల్డ్ టెస్టు ఛాంపియన్‌షిప్ పాయింట్ల పట్టికలో  మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. ఈ  ఓటమితో టీమిండియా డబ్ల్యూటీసీ పాయింట్ల పట్టికలో మూడో స్ధానం నుంచి నాలుగో స్ధానానికి పడిపోయింది. భారత్ పాయింట్ల శాతం 54.17గా ఉంది.

ప్ర‌స్తుత డ‌బ్ల్యూటీసీ సైకిల్‌లో భార‌త జ‌ట్టు 8 మ్యాచ్‌లు ఆడి నాలుగింట గెలుపొంద‌గా.. మూడింట  ఓట‌మి చ‌విచూసింది. మ‌రోవైపు ఈ విజ‌యంతో ద‌క్షిణాఫ్రికా(66.7 శాతం) రెండో స్ధానానికి దూసుకెళ్లింది. అయితే పీసీటీ ప‌రంగా సౌతాఫ్రికా, శ్రీలంక జ‌ట్లు సమంగా ఉన్నాయి.

కానీ పాయింట్లు ప‌రంగా మాత్రం లంక(16) కంటే సౌతాఫ్రికా(24) ముందుంజలో ఉంది. అందుకే శ్రీలంక మూడో స్ధానంలో కొన‌సాగుతోంది. ఇక ఆస్ట్రేలియా(100.00) అగ్ర‌స్ధానంలో ఉంది. ఈ సైకిల్‌లో ఆస్ట్రేలియా ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు ఆడిన మూడు మ్యాచ్‌ల‌లోనూ విజ‌యం సాధించింది. సౌతాఫ్రికా ఆడిన 3 మ్యాచ్‌లలో 2 విజయాలు, ఒక్క ఓట‌మి చ‌విచూసింది.
చదవండి: సంతోషంగా ఉన్నాను.. మా ఓటమికి కారణం వారే: గంభీర్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పెట్ బర్త్ డే.. హీరోయిన్ త్రిష హంగామా (ఫొటోలు)
photo 2

సీరియల్ నటి చైత్రారాయ్ సీమంతం (ఫొటోలు)
photo 3

వారణాసి ఈవెంట్‌లో ప్రియాంక చోప్రా.. అదిరిపోయేలా స్టిల్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (నవంబర్ 16-23)
photo 5

'వారణాసి'లో మహేష్‌ బాబు.. టైటిల్‌ గ్లింప్స్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Ex TTD Vigilance Officer Y Satish Kumar Death Mystery 1
Video_icon

29వ సీటు నుంచి 11వ సీటుకు సతీష్ లగేజీ
CPI Ramakrishna Slams Chandrababu Comments 2
Video_icon

చంద్రబాబు బుద్ది అది... రెచ్చిపోయిన CPI రామకృష్ణ
MLA Tatiparthi Chandrasekhar Sensational Comments On Nara Lokesh Redbook Rule 3
Video_icon

Chandrasekhar : ఇది ట్రబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం బిహార్ కంటే దారుణంగా లోకేష్ రెడ్ బుక్
Father Attacks His Daughter and Son In Karimnagar 4
Video_icon

కరీంనగర్ లో దారుణం కూతురు కొడుకుపై తండ్రి దాడి..
Ranga Reddy Love Marriage Incident 5
Video_icon

Ranga Reddy: తమ్ముడు కులాంతర వివాహం అన్నను దారుణంగా చంపి
Advertisement
 