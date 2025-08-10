 AUS Vs SA: టిమ్ డేవిడ్ విధ్వంసం.. దెబ్బ‌కు 16 ఏళ్ల వార్న‌ర్ రికార్డు బ్రేక్‌ | Tim David Shatters David Warners 16-year-old Record With 83 In 1st T20I, Check Out Highlights Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

SA Vs AUS 1st T20I: టిమ్ డేవిడ్ విధ్వంసం.. దెబ్బ‌కు 16 ఏళ్ల వార్న‌ర్ రికార్డు బ్రేక్‌

Aug 10 2025 5:41 PM | Updated on Aug 10 2025 6:08 PM

Tim David shatters David Warners 16-year-old record with 83 in 1st T20I

డార్విన్ వేదిక‌గా సౌతాఫ్రికాతో జ‌రుగుతున్న తొలి టీ20లో ఆస్ట్రేలియా బ్యాట‌ర్ టిమ్ డేవిడ్ విధ్వంసం సృష్టించాడు. ఐదో స్ధానంలో బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన డేవిడ్ సఫారీ బౌలర్లను ఊతికారేశాడు. మర్రారా క్రికెట్ గ్రౌండ్‌లో బౌండరీల వర్షం కురిపించాడు.

ఒకవైపు క్రమం తప్పకుండా వికెట్లు పడుతున్నప్పటికి.. డేవిడ్ తన బ్యాటింగ్ విధ్వంసాన్ని ఆపలేదు. వచ్చిన బంతిని వచ్చినట్టుగా పెవిలియన్‌కు పంపాడు. మొత్తంగా 52 బంతులు ఎదుర్కొన్న డేవిడ్‌.. 8 సిక్స్‌లు, 4 ఫోర్లతో 83 పరుగులు చేశాడు.

కాగా ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన సౌతాఫ్రికా కెప్టెన్ ఐడైన్ మార్క్‌ర్రమ్ తొలుత ఆసీస్‌ను బ్యాటింగ్‌కు ఆహ్హనించాడు. ఆరంభంలోనే ట్రావిస్ హెడ్‌(2), కెప్టెన్ మిచెల్ మార్ష్‌(13), జోష్ ఇంగ్లిష్(0) వికెట్లను కోల్పోయింది. ఈ క్రమంలో డేవిడ్ గ్రీన్‌తో కలిసి ఇన్నింగ్స్‌ను చక్కదిద్దే ప్రయత్నం చేశాడు.

కానీ కాసేపు మెరుపులు మెరిపించిన గ్రీన్ కూడా పేవిలియన్‌కు చేరాడు. అనంతరం క్రీజులో వచ్చిన మాక్స్‌వెల్ సైతం కేవలం ఒక్క పరుగు మాత్రమే చేసి ఔటయ్యాడు. దీంతో డేవిడ్ టెయిలాండర్ల సాయంతో ప్రత్యర్ధి బౌలర్లపై ఎదరుదాడికి దిగాడు.

అతడి విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్ ఫలితంగా ఆస్ట్రేలియా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 10 వికెట్ల నష్టానికి 178 పరుగులు చేయగల్గింది. దక్షిణాఫ్రికా బౌలర్లలో క్వేనా మఫాకా నాలుగు వికెట్లు పడగొట్టగా.. రబాడ రెండు, ఎంగిడీ, లిండే, ముత్తుసామి చెరో వికెట్ సాధించారు.

వార్నర్‌ రికార్డు బ్రేక్‌
ఈ మ్యాచ్‌లో  మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడిన డేవిడ్ ఓ అరుదైన రికార్డును త‌న పేరిట లిఖించుకున్నాడు. సౌతాఫ్రికాపై ఓ టీ20 ఇన్నింగ్స్‌లో అత్య‌ధిక సిక్స్‌లు కొట్టిన ఆట‌గాడిగా వార్న‌ర్ రికార్డును డేవిడ్ బ్రేక్ చేశాడు. డేవిడ్ వార్న‌ర్ 2009లో సౌతాఫ్రికాతో జ‌రిగిన టీ20 మ్యాచ్‌లో 6 సిక్స్‌లు బాదాడు. తాజా మ్యాచ్‌లో 8 సిక్సర్లు కొట్టిన డేవిడ్‌.. వార్న‌ర్‌ను అధిగ‌మించాడు.
చదవండి: 'రోహిత్ ఒక మంచి స్పిన్న‌ర్ అవుతాడనుకున్నా.. కానీ ఒక రోజు'
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 10-17)
photo 2

అరుణాచలంలో సురేఖవాణి కూతురు సుప్రీత ప్రత్యేక పూజలు (ఫొటోలు)
photo 3

అతిలోక సుందరిలా జాన్వీ కపూర్ ర్యాంప్ వాక్.. మనసు దోచేసే అందం (ఫొటోలు)
photo 4

ఫిలింఫేర్‌ అవార్డ్స్..మెరిసిన అందాల భామలు (ఫొటోలు)
photo 5

సూర్య సేతుపతి ‘ఫీనిక్స్‌’ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP MP YS Avinash Reddy Press Meet 1
Video_icon

పులివెందులలో హింస రాజేస్తున్నారు: వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి
YSRCP Leaders Complaint Against Chandrababu Govt 2
Video_icon

టీడీపీ అరాచకాలపై YSRCP నేతలు ఫిర్యాదు
High Security For Pulivendula By-Elections 3
Video_icon

పులివెందులలో ఉప ఎన్నికలకు హై సెక్యూరిటీ
MS Dhoni Avenged by Coach Gautam Gambhir for World Cup Insult! 4
Video_icon

ధోని పై రివేంజ్.. గంభీర్ ది బాస్

BRS MLA Malla Reddy Interesting Comments About His Retirement 5
Video_icon

తూచ్.. నేను అట్లా అనలేదు.. మాట మార్చిన మల్లారెడ్డి
Advertisement
 