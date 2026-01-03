 టీటీడీ విజిలెన్స్‌.. మరీ ఇంత అధ్వాన్నమా? (ఫొటోలు) | Drunk man Hulchul at TTD Sri Govindarajaswami Temple | Sakshi
గోపురం పైకి ఎక్కి తాగుబోతు హల్‌చల్‌ (ఫొటోలు)

Jan 3 2026 7:22 AM | Updated on Jan 3 2026 7:38 AM

Drunk man Hulchul at TTD Sri Govindarajaswami Temple1
1/19

టీటీడీలో విజిలెన్స్‌ వరుస వైఫల్యాలతో అపచారాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి.

Drunk man Hulchul at TTD Sri Govindarajaswami Temple2
2/19

తాజాగా తిరుపతి శ్రీగోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో భద్రతా సిబ్బంది వైఫల్యం చోటుచేసుకుంది.

Drunk man Hulchul at TTD Sri Govindarajaswami Temple3
3/19

తప్పతాగిన ఓ వ్యక్తి ఆలయం గొపురం ఎక్కి మద్యం ఇస్తేనేగానీ దిగనంటూ హల్‌ చల్‌ చేశాడు.

Drunk man Hulchul at TTD Sri Govindarajaswami Temple4
4/19

ఈ క్రమంలో ఆలయ కలశాలను ధ్వంసం చేసే బెదిరింపులకు దిగాడు.

Drunk man Hulchul at TTD Sri Govindarajaswami Temple5
5/19

శుక్రవారం రాత్రి ఏకాంత సేవ ముగిశాక మద్యం మత్తులో ఓ వ్యక్తి ఆలయంలోకి ప్రవేశించాడు.

Drunk man Hulchul at TTD Sri Govindarajaswami Temple6
6/19

విజిలెన్స్‌ సిబ్బంది గుర్తించేలోపే ఆలయం గోడ దూకి లోపలికి ప్రవేశించాడు.

Drunk man Hulchul at TTD Sri Govindarajaswami Temple7
7/19

మహాద్వారం లోపల ఉన్న ఆలయం గోపురం ఎక్కి కలశాలు లాగే ప్రయత్నం చేశాడు.

Drunk man Hulchul at TTD Sri Govindarajaswami Temple8
8/19

అర్ధరాత్రి పూట అతడిని కిందికి దించేందుకు పోలీసులు నానా తిప్పలు పడ్డారు

Drunk man Hulchul at TTD Sri Govindarajaswami Temple9
9/19

కిందకు రమ్మని బతిమాలిన వినకుండా.. ఒక రాడ్‌తో ఆలయ కలశాలను ధ్వంసం చేస్తానంటూ బెదిరించాడు

Drunk man Hulchul at TTD Sri Govindarajaswami Temple10
10/19

90 ఎంఎల్‌ ఇవ్వాల్సిందేనంటూ పట్టుబట్టాడు ఆ తాగుబోతు

Drunk man Hulchul at TTD Sri Govindarajaswami Temple11
11/19

చేసేది లేక ఫైర్‌ సిబ్బందికి విజిలెన్స్‌ సిబ్బంది కబురు పంపారు

Drunk man Hulchul at TTD Sri Govindarajaswami Temple12
12/19

ఫైర్‌ సిబ్బంది నిచ్చెనలతో ఆలయంలోకి ప్రవేశించారు

Drunk man Hulchul at TTD Sri Govindarajaswami Temple13
13/19

ఆలయ గోపురానికి నిచ్చెనలు వేసి తాగుబోతు దగ్గరగా వెళ్లే ప్రయత్నం చేశారు

Drunk man Hulchul at TTD Sri Govindarajaswami Temple14
14/19

తాళ్ల సాయంతో అతికష్టం మీద అతగాడిని కిందకు దించారు

Drunk man Hulchul at TTD Sri Govindarajaswami Temple15
15/19

అయితే కవరేజ్‌ కోసం వెళ్లిన మీడియాతో.. సిబ్బంది దురుసుగా ప్రవర్తించారు

Drunk man Hulchul at TTD Sri Govindarajaswami Temple16
16/19

సదరు తాగుబోతుని నిజామాబాద్‌ జిల్లాకు చెందిన కె.తిరుపతిగా గుర్తించారు.

Drunk man Hulchul at TTD Sri Govindarajaswami Temple17
17/19

ఆధార్‌ కార్డ్‌ వివరాల ఆధారంగా అతని ఐడెంటిటీని పోలీసులు నిర్ధారించుకున్నారు

Drunk man Hulchul at TTD Sri Govindarajaswami Temple18
18/19

తిరుపతిని ఈస్ట్‌ పీఎస్‌కి తరలించి విచారణ జరుపుతున్నారు

Drunk man Hulchul at TTD Sri Govindarajaswami Temple19
19/19

ఈ ఘటనతో .. మరీ ఇంత అధ్వాన్నమా? అంటూ భక్తులు టీటీడీ విజిలెన్స్‌ తీరును తప్పుబడుతున్నారు.

TTD Andhra Pradesh Sri Govindaraja Swamy Tirupati
