 పాలమూరు స్ట్రైకర్స్‌ వర్సెస్‌ అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్ లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌ | TG20 League: Palamuru Strikers vs Anvita Khammam Aces Live Updates | Sakshi
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TG20 League: పాలమూరు స్ట్రైకర్స్‌ వర్సెస్‌ అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్ లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌

Jun 21 2026 7:19 PM | Updated on Jun 21 2026 8:09 PM

TG20 League: Palamuru Strikers vs Anvita Khammam Aces Live Updates

తెలంగాణ టీ20 లీగ్ తొలి సీజన్‌కు తెరలేచింది. ఈ టోర్నీ మొదటి మ్యాచ్‌లో ఉప్పల్‌ మైదానం వేదికగా పాలమూరు స్ట్రైకర్స్‌, అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్ జ‌ట్లు త‌ల‌ప‌డుతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన పాలమూరు తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకుంది.

తుది జట్లు
ఖ‌మ్మం ఏసెస్
కృష్ణ రెడ్డి,  వాఫీ కచ్చీ, మిలింద్‌(కెప్టెన్‌), జైశ్వాల్‌, హిమ‌తేజ‌, వెంకట్ ధాత్రక్, సిద్దు నాయక్,విశాల్ యాదవ్, వేద్ రెడ్డి అమిష్టాపురం, విద్యా నంద రెడ్డి, అనంత్ ప్రతీక్ రెడ్డి

పాల‌మూరు స్ట్రైక‌ర్స్‌
అన్ముల విఘ్నేష్ రెడ్డి, ప్రజ్ఞయ్ రెడ్డి(కెప్టెన్‌), పృథ్వీ రెడ్డి, రోహిత్ రాయుడు, ప్రతీక్‌ పవార్‌, మహమ్మద్ అఫ్రీది అహ్మద్, నిపుణ్ రెడ్డి శవ్వా, బుడిది రతన్ తేజ, పి.ఎస్. చైతన్య రెడ్డి, జంబోజు పార్థిపన్, రవి కిరణ్ మజేటి
 

# Tag
TG20 League
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