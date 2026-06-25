టాస్‌ గెలిచిన హైదరాబాద్‌.. రంగారెడ్డి బ్యాటింగ్‌

తెలంగాణ టీ20 లీగ్ (టీజీ20)-2026లో మరో మ్యాచ్కు రంగం సిద్ధమైంది. రంగారెడ్డి రైజర్స్- హైదరాబాద్ ఇ- చాంపియన్స్ గురువారం ఉప్పల్ వేదికగా తలపడుతున్నాయి. రాజీవ్ గాంధీ స్టేడియంలో టాస్ గెలిచిన హైదరాబాద్ తొలుత ఫీల్డింగ్ ఎంచుకోగా... రంగారెడ్డి రైజర్స్ బ్యాటింగ్కు దిగింది.
కాగా ఇప్పటికి ఆడిన రెండు మ్యాచ్లలో గెలిచి రంగారెడ్డి టేబుల్ టాపర్గా ఉండగా.. హైదరాబాద్ గత మ్యాచ్లో గెలుపొంది రెండు పాయింట్లు ఖాతాలో వేసుకుంది.
తుదిజట్లు
రంగారెడ్డి
అవనీశ్ రావు అరవెల్లి (వికెట్ కీపర్), తనయ్ త్యాగరాజన్ (కెప్టెన్), ఆరోన్ వర్గీస్, అలంకృత్ రాపోల్, జ్ఞానప్రకాశ్ రెడ్డి, ఆదిత్య జవ్వాజి, నితిన్ సాయి యాదవ్, రాకేశ్, అరుణ్ కుమార్, పున్నయ్య భువనగిరి, ఆర్యన్ కరియప్ప.
హైదరాబాద్
అన్విత్ రెడ్డి, అజయ్ దేవ్గౌడ్, అభిరథ్ రెడ్డి (కెప్టెన్), గణేశ్ గడుగు, సాయి వికాస్ రెడ్డి, ప్రణవ్ శర్మ, శ్రీనికేత్, షణ్ముఖ అశ్విన్, అఖిల్ రాథోడ్, యశ్వీర్ గౌడ్.