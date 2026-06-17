 నెదర్లాండ్స్‌తో మ్యాచ్‌.. భారత్‌దే బ్యాటింగ్‌ | T20 World Cup 2026: India Women vs Netherlands Women Match toss and playing 11s | Sakshi
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T20 World Cup 2026: నెదర్లాండ్స్‌తో మ్యాచ్‌.. భారత్‌దే బ్యాటింగ్‌

Jun 17 2026 6:58 PM | Updated on Jun 17 2026 7:27 PM

T20 World Cup 2026: India Women vs Netherlands Women Match toss and playing 11s

మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్‌-2026లో భాగంగా లీడ్స్‌ వేదికగా భారత్‌-నెదర్లాండ్స్‌ జట్లు తలపడుతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచిన డచ్‌ జట్టు తొలుత బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది. తమ రెండో మ్యాచ్‌లో హర్మన్‌ సేన ఓ మార్పుతో బరిలోకి దిగింది. అరుంధతి రెడ్డి స్ధానంలో యువ పేసర్‌ నందని శర్మకు తుది జట్టులో చోటు కల్పించారు.

తుది జ‌ట్లు
భార: షఫాలీ వర్మ, స్మృతి మంధాన, యాస్తిక భాటియా, జెమిమా రోడ్రిగ్స్, హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ (కెప్టెన్‌), రిచా ఘోష్ (వికెట్ కీప‌ర్‌), దీప్తి శర్మ, శ్రేయంక పాటిల్, శ్రీ చరణి, క్రాంతి గౌడ్, నందనీ శర్మ

నెదర్లాండ్స్: హీథర్ సీగర్స్, ఫేబ్ మోల్కెన్‌బోర్, బాబెట్ డి లీడే(కెప్టెన్‌), స్టెర్రే కాలిస్, రోబిన్ రిజ్కే, ఫ్రెడెరిక్ ఓవర్‌డిజ్క్, ఐరిస్ జ్విల్లింగ్, మైర్తే వాన్ డెన్ రాడ్, కరోలిన్ డి లాంగే, సిల్వర్ సీగర్స్, ఇసాబెల్ వెగింగ్

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