 మూడు వికెట్లు కోల్పోయిన ఫాల్కన్స్‌ | T20 League 2026: Pranav Rangareddy Risers vs Medak Falcons Match Updates and Highlights | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మూడు వికెట్లు కోల్పోయిన ఫాల్కన్స్‌

Jun 23 2026 7:18 PM | Updated on Jun 23 2026 7:43 PM

T20 League 2026: Pranav Rangareddy Risers vs Medak Falcons Match Updates and Highlights

PC: TG20 X

3 వికెట్లు కోల్పోయిన ఫాల్కన్స్‌
టాస్‌ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేస్తున్న మెదక్‌ ఫాల్కన్స్‌ కష్టాలు ఎదుర్కొంటుంది. 55 ఓవర్లలో ఆ జట్టు 51 పరుగులు చేసినప్పటికీ 3 వికెట్లు కోల్పోయింది. తొలుత తనయ్‌ త్యాగరాజన్‌ బౌలింగ్‌లో శృన్జిత్‌ రెడ్డి క్లీన్‌ బౌల్డ్‌ కాగా.. ఆతర్వాత రవితేజ (6), పూర్ణచంద్‌ రావ్‌ (38) పెవిలియన్‌కు చేరారు. రవితేజను తనయ్‌ జడ్డూ ఔట్‌ చేయగా.. త్యాగరాజన్‌ పూర్ణచంద్‌ ఆట కట్టించాడు. 

తొలి వికెట్‌ కోల్పోయిన ఫాల్కన్స్‌
2.3వ ఓవర్‌- 26 పరుగుల వద్ద మెదక్‌ ఫాల్కన్స్‌ తొలి వికెట్‌ కోల్పోయింది. తనయ్‌ త్యాగరాజన్‌ బౌలింగ్‌లో శృన్జిత్‌ రెడ్డి (6) క్లీన్‌ బౌల్డ్‌ అయ్యాడు. 

తెలంగాణ టీ20 లీగ్‌-2026లో భాగంగా ప్రణవ్‌ రంగారెడ్డి రైజర్స్‌- మెదక్‌ ఫాల్కన్స్‌ మంగళవారం రాత్రి తలపడుతున్నాయి. ఉప్పల్‌లోని రాజీవ్‌ గాంధీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ స్డేడియం వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో రంగారెడ్డి రైజర్స్‌ టాస్‌ గెలిచి ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకుంది. ఈ క్రమంలో మెదక్‌ ఫాల్కన్స్‌ బ్యాటింగ్‌కు దిగింది.

తుది జట్లు..
రంగారెడ్డి రైజర్స్‌: తనయ్‌ త్యాగరాజన్‌ (కెప్టెన్‌), ఆరోన్‌ జార్జ్‌ వర్ఘీస్‌, అవనీశ్‌ రావ్‌ (వికెట్‌కీపర్‌), అలంక్రిథ్‌ రాపోల్‌, జ్ఞానప్రకాశ్‌ రెడ్డి, ఆదిత్య జవ్వాజి, నితీశ్‌ సాయి యాదవ్‌, నానావత్‌ రాకేశ్‌, అరుణ్‌ కుమార్‌, తనయ్‌ జడ్డూ, ఆర్యన్‌ కరియప్ప

మెదక్‌ ఫాల్కన్స్‌: రవితేజ (కెప్టెన్‌), సాయి పూర్ణానంద్‌ రావ్‌, శృన్జిత్‌ రెడ్డి, విక్రమ్‌ నాయక్‌ (వికెట్‌కీపర్‌), సూర్య తేజ, సాయి వరుణ్‌, జంగం బన్ని, అశ్వినన్‌ రామ్‌, నమన్‌ అగర్వాల్‌, సయ్యద్‌ ఘజా అబ్బాస్‌, మధుకర్‌ మన్నే
 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మా ఇంటి బంగారం టీమ్‌కు మెగాస్టార్ ప్రశంసలు (ఫొటోలు)
photo 2

ఢిల్లీలో ఘనంగా పద్మ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 3

గ్రాండ్‌గా బోనీ కపూర్ కూతురి పెళ్లి వేడుకలు ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 4

చీరలో తెలుగందం రీతూవర్మ (ఫొటోలు)
photo 5

లేటు వయసులోనూ మరింత అందంగా హీరోయిన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Jacob Bethell Dating Two Indian Girls Viral on Social Media 1
Video_icon

ఇద్దరి బాలీవుడ్ భామలతో ఇంగ్లండ్ క్రికెటర్ ప్రేమాయణం!
Mammootty, R Madhavan & Rajendra Prasad Received Padma Award by President Murmu 2
Video_icon

ఢిల్లీలో ఘనంగా పద్మ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం
Advocate Sowmya SENSATIONAL Comments On SIT Investigation 3
Video_icon

CI నాగరాజు కాలర్ ఎగరేసుకొని...! సాయి కృష్ణ కేసులో కూటమి కుట్ర
Railway Employee Incident In Renigunta 4
Video_icon

డబ్బు కోసమే రైల్వే ఎంప్లాయ్ ట్రాప్..! వైరల్ అవుతున్న ఆడియో
Tamil CM Vijay Sensational Comments DMK 5
Video_icon

విజయ్ Vs ఉదయ్ తమిళనాడు అసెంబ్లీలో రచ్చ రచ్చ
Advertisement
 