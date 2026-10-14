గిల్‌... ‘రికార్డు’ అవార్డు

పురుషుల విభాగంలో ఐదోసారి ‘ఐసీసీ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మంత్’ పురస్కారం సొంతం
దుబాయ్: భారత క్రికెటర్లు శుబ్మన్ గిల్, షఫాలీ వర్మకు అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ఐసీసీ) ‘ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మంత్’ అవార్డులు దక్కాయి. వెస్టిండీస్తో వన్డే సిరీస్లో దంచికొట్టిన భారత పురుషుల జట్టు కెప్టెన్ శుబ్మన్ గిల్ రికార్డు స్థాయిలో ఐదోసారి ఈ పురస్కారం దక్కించుకున్నాడు. వెస్టిండీస్ మహిళల జట్టు కెప్టెన్ హీలీ మాథ్యూస్ ఇప్పటి వరకు అత్యధికంగా ఐదుసార్లు ఐసీసీ ‘ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మంత్’ అవార్డు దక్కించుకోగా... ఇప్పుడు గిల్ ఆమె సరసన చేరాడు. 2026 జనవరి, 2023 సెప్టెంబర్, 2025 ఫిబ్రవరి, జూలైలలోనూ గిల్కు ఈ పురస్కారం దక్కింది.
‘ఐదోసారి ఐసీసీ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మంత్ అవార్డు దక్కించుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది’ అని గిల్ అన్నాడు. విండీస్తో తొలి వన్డేలో 110 పరుగులు చేసిన గిల్... రెండో వన్డేలో 133 బంతుల్లోనే 223 పరుగులు చేశాడు. ‘గత నెలలో మంచి ప్రదర్శన చేశా. విండీస్తో రెండో వన్డేలో డబుల్ సెంచరీ సాధించడం... అది కూడా రికార్డు లక్ష్యఛేదనలో జట్టును గెలిపించడం సంతోషాన్నిచ్చాయి. సొంత గడ్డపై అశేష అభిమానుల ముందు ఆడటం ఎప్పుడూ ప్రత్యేకమే. అది మరింత ప్రేరణనిస్తుంది’ అని గిల్ పేర్కొన్నాడు.
ఇటీవల జరిగిన మహిళల ఆసియాకప్, జపాన్ ఆసియా క్రీడల్లో షఫాలీ ప్రదర్శనకు గానూ ఆమెకు మహిళా ‘ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మంత్’ అవార్డు వరించింది. గతేడాది నవంబర్లోనూ ఈ అవార్డు అందుకున్న షఫాలీ వర్మ... ఇప్పుడు రెండోసారి పురస్కారం దక్కించుకుంది. ఆసియా కప్లో 184.61 స్ట్రయిక్ రేట్తో 360 పరుగులు చేసిన షఫాలీ వర్మ... బంతితోనూ ఆకట్టుకొని ఆరు వికెట్లు పడగొట్టింది. ఇక ఏషియన్ గేమ్స్లో బంగ్లాదేశ్పై అజేయ సెంచరీ చేసిన షఫాలీ... శ్రీలంకతో ఫైనల్లోనూ 48 పరుగులతో మెరిసింది.
‘మరోసారి ఐసీసీ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మంత్ అవార్డు దక్కడం గర్వంగా ఉంది. ఆసియాకప్, ఆసియా గేమ్స్లో నా ప్రదర్శనతో సంతృప్తిగా ఉన్నా. దానికి తోడు ఈ అవార్డు రావడం సంతోషాన్ని రెట్టింపు చేసింది’ అని షఫాలీ వెల్లడించింది. పురుషుల, మహిళల విభాగాల్లో ‘ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మంత్’ అవార్డులు మన ప్లేయర్లకే దక్కడం ఇది మూడోసారి. 2024 జూన్లో బుమ్రా, స్మృతి మంధాన, 2025 సెప్టెంబర్లో అభిషేక్ శర్మ, స్మృతి మంధాన ఈ పురస్కారాలు దక్కించుకున్నారు.