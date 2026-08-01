Photo Credit: SAI Twitter
కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో భారత మహిళా బాక్సర్లు స్వర్ణాల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ప్రీతి పవార్, జాస్మిన్ లంబోరియాలు పసిడి పతకాలు నెగ్గగా.. తాజాగా ఈ లిస్ట్లో సాక్షి చౌదరీ కూడా చేరింది. మహిళల 51 కేజీల విభాగంలో సాక్షి చౌదరీ 5-0తో ఇంగ్లండ్కు చెందిన రూబీ వైట్ను చిత్తుగా ఓడించింది.
మూడు బౌట్లలో ఎదురులేని సాక్షిని జడ్జీలు యునానిమస్ విజేతగా ప్రకటించారు. ఇక మహిళల 60 కేజీల విభాగంలో ప్రియా గంగాస్ కూడా స్వర్ణ పతకం కైవసం చేసుకుంది. కెనడా బాక్సర్ మారీ అల్ అహ్మదియాను 4-1తో ఓడించింది. కామన్వెల్త్లో భారత్కు ఇది 10వ స్వర్ణం కాగా, పతకాల సంఖ్య 33కి పెరిగింది.