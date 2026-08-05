 సూపర్ కింగ్స్‌లోకి హోల్డర్.. సీనియర్ ప్లేయర్‌కు గుడ్‌బై | SA20 2027: Super Kings Franchise Sign Jason Holder | Sakshi
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సూపర్ కింగ్స్‌లోకి హోల్డర్.. సీనియర్ ప్లేయర్‌కు గుడ్‌బై

Aug 5 2026 2:57 PM | Updated on Aug 5 2026 3:11 PM

SA20 2027: Super Kings Franchise Sign Jason Holder

source: IPL X

వెస్టిండీస్ స్టార్ ఆల్‌రౌండర్ జేసన్ హోల్డర్‌కు టీ20 ఫార్మాట్‌లో అదిరిపోయే సీజన్ కొనసాగుతోంది. ఈ ఏడాది టీ20 ప్రపంచకప్‌లో సత్తా చాటిన అతడు.. ఐపీఎల్ 2026లో గుజరాత్ టైటాన్స్ తరఫున కూడా కీలక ప్రదర్శనలు చేశాడు. దీంతో వచ్చే సీజన్ SA20 కోసం జోహన్నెస్‌బర్గ్ సూపర్ కింగ్స్ అతడిని సొంతం చేసుకుంది.

SA20 2027 సీజన్‌కు సంబంధించి ఆరు ఫ్రాంచైజీలు తమ రిటెన్షన్లు, ప్రీ-ఆక్షన్ సైనింగ్‌లను ఖరారు చేయగా.. హోల్డర్‌ను జోహన్నెస్‌బర్గ్ సూపర్ కింగ్స్ జట్టులోకి తీసుకుంది. హోల్డర్ రాకతో ఆ జట్టు బ్యాటింగ్‌తో పాటు బౌలింగ్ విభాగం కూడా మరింత బలపడనుంది. ముఖ్యంగా మిడిలార్డర్, ఫినిషింగ్ విభాగంలో అతడు కీలక పాత్ర పోషించే అవకాశం ఉంది.

గుజరాత్ టైటాన్స్ తరఫున అదరగొట్టిన హోల్డర్
ఐపీఎల్ 2026లో గుజరాత్ టైటాన్స్ తరఫున హోల్డర్ అద్భుతంగా రాణించాడు. కేవలం 11 మ్యాచ్‌ల్లోనే 17 వికెట్లు పడగొట్టాడు. గుజరాత్ టైటాన్స్ ఫైనల్‌కు చేరుకోవడంలో అతడి బౌలింగ్ కీలకంగా వ్యవహరించింది.

బ్యాటింగ్‌లోనూ ఐదు లేదా ఆరో స్థానంలో ఆడుతూ ఫినిషర్‌గా సేవలందించగల హోల్డర్.. జోహన్నెస్‌బర్గ్ సూపర్ కింగ్స్‌కు ఉపయోగపడనున్నాడు. ముఖ్యంగా అతడి స్లో కట్టర్లు, వైవిధ్యమైన బౌలింగ్ SA20లో కీలక ఆయుధంగా మారవచ్చు.

ఫాఫ్ డుప్లెసిస్‌కు గుడ్‌బై
ఇదిలా ఉంటే, జోహన్నెస్‌బర్గ్ సూపర్ కింగ్స్ తమ మాజీ కెప్టెన్ ఫాఫ్ డుప్లెసిస్‌ను రిటైన్ చేసుకోలేదు. గత నాలుగు సీజన్లుగా జట్టుకు నాయకత్వం వహించిన డుప్లెసిస్‌కు ఇది ఊహించని ముగింపుగా మారింది.

SA20 2025-26 సీజన్‌లో డుప్లెసిస్ పెద్దగా ప్రభావం చూపలేకపోయాడు. ఏడు మ్యాచ్‌ల్లో 135 పరుగులు, 27 సగటు, 151.68 స్ట్రైక్‌రేట్‌తో ముగించాడు.

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, జోహన్నెస్‌బర్గ్ సూపర్ కింగ్స్‌తో పాటు MLCలోని టెక్సాస్ సూపర్ కింగ్స్‌కు కూడా ప్రాతినిధ్యం వహించిన డుప్లెసిస్.. జోహన్నెస్‌బర్గ్ ఫ్రాంచైజీతో తన ప్రయాణాన్ని ముగించాడు.

SA20 2027కి ముందు జోహన్నెస్‌బర్గ్ సూపర్ కింగ్స్ స్క్వాడ్
విదేశీ ఆటగాళ్లు: లూస్ డుప్లూయ్, జేసన్ హోల్డర్, అకీల్ హొసైన్, జేమ్స్ విన్స్

దక్షిణాఫ్రికా ఆటగాళ్లు: మాథ్యూ డి విలియర్స్, డొనోవన్ ఫెరీరా, డియాన్ ఫోరెస్టర్, డువాన్ జాన్సెన్, రిలీ రొసోవ్, జాంకో స్మిత్, ప్రెనెలన్ సుబ్రయన్

అండర్-23 ఆటగాడు: జారెన్ బాచర్

ఇప్పటివరకు భర్తీ చేసిన స్థానాలు: 11
మిగిలిన స్థానాలు: 8

 

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