 శకం ముగిసింది.. డ‌బ్ల్యూడ‌బ్ల్యూఈకి స్టార్ రెజ్ల‌ర్ గుడ్ బై | Brock Lesnar Offical-Retirement-After-SummerSlam-lost-to-Oba Femi | Sakshi
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శకం ముగిసింది.. డ‌బ్ల్యూడ‌బ్ల్యూఈకి స్టార్ రెజ్ల‌ర్ గుడ్ బై

Aug 5 2026 2:17 PM | Updated on Aug 5 2026 3:14 PM

Brock Lesnar Offical-Retirement-After-SummerSlam-lost-to-Oba Femi

Photo Credit: WWE Twitter

డ‌బ్ల్యూడ‌బ్ల్యూఈ సూప‌ర్‌స్టార్ బ్రాక్ లెస్న‌ర్ ప్రొఫెష‌న‌ల్ రెజ్లింగ్‌కు అధికారికంగా రిటైర్మెంట్ ప్ర‌క‌టించాడు. ఆగ‌స్టు 1న మిన్నెసోటా వేదిక‌గా జ‌రిగిన 'స‌మ్మ‌ర్ స్లామ్‌' ఈవెంట్‌లో నైజిరీయా స్టార్ రెజ్ల‌ర్ ఒబా ఫెమీ చేతిలో ఓట‌మి అనంత‌రం బ్రాక్ లెస్న‌ర్ ఈ ప్ర‌క‌ట‌న చేశాడు. 49 ఏళ్ల బ్రాక్ లెస్న‌ర్ ప‌దిసార్లు డ‌బ్ల్యూడ‌బ్ల్యూఈ చాంపియ‌న్‌గా నిలిచాడు. 


Photo Credit: WWE Twitter

ఈ ఏడాది 'రెజ‌ల్‌మేనియా 42' ఈవెంట్‌లో మెగా క్లాష్‌లోనే ఓబా ఫెమీ చేతిలో ఓట‌మి పాలైన బ్రాక్ లెస్న‌ర్ అప్పుడే వీడ్కోలు ప‌లుకుతున్న‌ట్లు తెలిపాడు. కానీ త‌న రిటైర్మెంట్‌ను వెన‌క్కి తీసుకున్న బ్రాక్ లెస్న‌ర్ @స‌మ్మ‌ర్ స్లామ్‌*లో ఒబా ఫెమీతో ఫైన‌ల్ ఫైట్‌కు సిద్ధ‌మ‌య్యాడు. 'హెల్ ఇన్ ఏ సెల్‌' కేజ్‌లో జ‌రిగిన ఫైట్‌లో బ్రాక్ లెస్న‌ర్ మూడుసార్లు సూప్లెక్సెస్‌తో పాటు ఎఫ్‌-5 ఇచ్చిన‌ప్పటికీ ఒబా ఫెమీ ఏం కాన‌ట్లు లేచి నిల్చున్నాడు. 

ఆ త‌ర్వాత ఫెమీ త‌న ఫెవ‌రెట్ షాట్ 'ఫాల్ ఫ్ర‌మ్ గ్రేస్‌'తో లెస్న‌ర్‌పై విరుచుకుప‌డ‌డంతో అత‌డికి ఓట‌మి త‌ప్పలేదు. కాసేప‌టి త‌ర్వాత పైకి లేచిన బ్రాక్ లెస్న‌ర్‌.. ఒబా ఫెమీ చేతిని పైకి లేపి 'ఫ్యూచ‌ర్ ఆఫ్‌ డ‌బ్ల్యూడ‌బ్ల్యూఈ' అని పేర్కొన్నాడు. ఇక నాది గ‌తం అని పేర్కొన్న లెస్న‌ర్‌.. 'నేను ఈరోజు రిటైర్ అవ్వాల‌ని నిర్ణ‌యించుకున్నా' అని ఎమోష‌న‌ల్ అయ్యాడు. దీంతో 24 ఏళ్ల రెజ్లింగ్ కెరీర్‌కు బ్రాక్ లెస్న‌ర్ వీడ్కోలు పలికిన‌ట్ల‌యింది.


Photo Credit: WWE Twitter

49 ఏళ్ల బ్రాక్ లెస్న‌ర్ 10 సార్లు డ‌బ్ల్యూడ‌బ్ల్యూఈ చాంపియ‌న్‌గా నిల‌వ‌డంతో పాటు రెండుసార్లు 'రాయ‌ల్ రంబుల్' విన్న‌ర్‌గా (2003, 2022), 2002లో 'కింగ్ ఆఫ్ ది రింగ్' గా నిలిచాడు. 2019లో 'మ‌నీ ఇన్ ది బ్యాంక్‌' సొంతం చేసుకున్నాడు. అయితే 2004లో డ‌బ్ల్యూడ‌బ్ల్యూఈని వీడిన బ్రాక్ లెస్న‌ర్ ఆ త‌ర్వాత కొంత‌కాలం నేష‌న‌ల్ ఫుట్‌బాల్ లీగ్ (ఎన్ఎఫ్ఎల్‌)లో ఆడాడు. ఆ త‌ర్వాత 2007లో మిక్స్‌డ్ మార్ష‌ల్ ఆర్ట్స్ (ఎంఎంఏ) లో అడుగుపెట్టిన బ్రాక్ లెస్న‌ర్ 2008లో రాండీ కౌచ‌ర్‌ను ఓడించి యూఎఫ్‌సీ హెవీవెయిట్ చాంపియ‌న్‌గా నిలిచాడు. 

2012లో డ‌బ్ల్యూడ‌బ్ల్యూఈకి రీఎంట్రీ ఇచ్చిన లెస్న‌ర్ ఎక్స్‌ట్రీమ్ రూల్‌లో జాన్ సీనా చేతిలో ఓడిపోయాడు. ఆ త‌ర్వాత సీనా, ట్రిబుల్ హెచ్‌, సీఎం పంక్‌, రోమ‌న్ రీయిన్స్‌, హండ‌ర్‌టేక‌ర్‌, రాండీ ఆర్ట‌న్, గోల్డ్‌బ‌ర్గ్‌, సెత్ రాలిన్స్‌, సామి జోల‌ను ఓడించిన త‌న రీఎంట్రీని గొప్ప‌గా మ‌లుచుకున్న  లెస్న‌ర్ మ‌ల్టీ టైమ్ చాంపియ‌న్‌గా నిలిచాడు. 

 

2014లో రెజ‌ల్‌మేనియా 30లో హండ‌ర్‌టేక‌ర్‌ను ఓడించి  అన్‌డిఫీట్ స్ట్రీక్‌ను బ్రేక్ చేసిన లెస్న‌ర్ డ‌బ్ల్యూడ‌బ్ల్యూఈ ఐకాన్‌గా మారిపోయాడు. తాజాగా ఒమా ఫెమీ రూపంలో ఫ్యూచ‌ర్ డ‌బ్ల్యూడ‌బ్ల్యూఈ  స్టార్‌గా క‌నిపించ‌డంతో బ్రాక్ లెస్న‌ర్ త‌న వీడ్కోలుకు స‌మ‌యం ఆస‌న్న‌మైంద‌ని భావోద్వేగంతో పేర్కొన్నాడు.

Read: 22 బంతుల్లోనే రికార్డు శతకం.. 95 ఏళ్ల క్రితమే!

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