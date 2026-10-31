సౌతాఫ్రికా పేసర్‌ వరల్డ్‌ రికార్డు.. సరికొత్త చరిత్ర

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సౌతాఫ్రికా స్టార్ పేసర్ కగిసో రబాడ గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అక్కర్లేదు. ప్రస్తుతం.. టెస్టు ఫార్మాట్లో ప్రపంచంలోనే అత్యంత దూకుడైన ఫాస్ట్బౌలర్ అతడే అనడంలో అతిశయోక్తి లేదు. రబాడ ప్రస్తుతం స్వదేశంలో ఆస్ట్రేలియాతో జరుగుతున్న టెస్టు సిరీస్తో బిజీగా ఉన్నాడు.
1-1తో సమంగా
కాగా సౌతాఫ్రికా సొంతగడ్డపై ఆస్ట్రేలియాతో మూడు మ్యాచ్ల టెస్టు సిరీస్ ఆడుతోంది. ఇప్పటికి రెండు మ్యాచ్లు పూర్తి కాగా ప్రొటిస్, కంగారూలు చెరో మ్యాచ్ గెలిచి 1-1తో సమంగా ఉన్నాయి.
ఈ క్రమంలో కేప్టౌన్ వేదికగా గురువారం సౌతాఫ్రికా- ఆసీస్ మధ్య మూడో టెస్టు మొదలైంది. న్యూలాండ్స్ మైదానంలో టాస్ గెలిచిన ఆస్ట్రేలియా తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. ఈ క్రమంలో బ్యాటింగ్కు దిగిన సౌతాఫ్రికా తొలి ఇన్నింగ్స్లో 329 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది.
287 పరుగుల లక్ష్యం
ఇక ఆసీస్ తమ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 429 పరుగులు చేసింది. ఫలితంగా వంద పరుగుల ఆధిక్యం సంపాదించింది. ఈ క్రమంలో రెండో ఇన్నింగ్స్లో 387 పరుగులు చేసిన ప్రొటిస్ జట్టు.. ఆసీస్కు 287 పరుగుల లక్ష్యం విధించింది. అయితే, లక్ష్య ఛేదనలో కంగారూలకు కగిసో రబాడ చుక్కలు చూపించాడు.
A FIERY START TO THE DAY FROM RABADA 🔥🔥 #SAvAUS https://t.co/wwmX6ma3j3
— FanCode (@FanCode) October 31, 2026
రబాడ ప్రపంచ రికార్డు
టాపార్డర్లో ట్రవిస్ హెడ్ (14), మ్యాట్ రెన్షా (0), మార్నస్ లబుషేన్ (4)లను వరుస విరామాల్లో పెవిలియన్కు పంపాడు. ఇక తొలి ఇన్నింగ్స్లో మాత్రం ఒకే ఒక్క వికెట్ తీయగలిగాడు. ఈ క్రమంలో టెస్టుల్లో 350 వికెట్ల మైలురాయిని చేరుకున్నాడు రబాడ. తద్వారా అతి తక్కువ బంతుల్లో ఈ ఘనత సాధించిన క్రికెటర్గా కగిసో రబాడ ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పాడు.
WICKET NUMBER 350 FOR RABADA 🥵 Australia in big trouble 😳 #SAvAUS https://t.co/g7FjLgKfwy
— FanCode (@FanCode) October 31, 2026
అతి తక్కువ బంతుల్లో టెస్టుల్లో 350 వికెట్లు పూర్తి చేసుకున్న బౌలర్లు
👉కగిసో రబాడ (సౌతాఫ్రికా)- 13808 బంతుల్లో
👉డేల్ స్టెయిన్ (సౌతాఫ్రికా)- 14719 బంతుల్లో
👉వకార్ యూనిస్ (పాకిస్తాన్)- 14905 బంతుల్లో
👉మాల్కమ్ మార్షల్ (వెస్టిండీస్)- 16285 బంతుల్లో
👉మిచెల్ స్టార్క్ (ఆస్ట్రేలియా)- 16908 బంతుల్లో.
ఇదిలా ఉంటే.. సౌతాఫ్రికా తరఫున 350కి పైగా వికెట్లు తీసిన నాలుగో బౌలర్గానూ రబాడ రికార్డులకెక్కాడు. డేల్ స్టెయిన్ 439 వికెట్లతో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతుండగా.. షాన్ పొలాక్ 421, మఖాయా ఎంతిని 390 వికెట్లతో తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నారు.
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