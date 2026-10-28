 సౌతాఫ్రికాతో టెస్టు.. చ‌రిత్ర సృష్టించిన మిచెల్ స్టార్క్‌ | Mitchell Starc Bags 20th Test Five Wicket Haul, Breaks Shane Warne Cape Town Record And Achieves Rare Test Cricket Feat | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సౌతాఫ్రికాతో టెస్టు.. చ‌రిత్ర సృష్టించిన మిచెల్ స్టార్క్‌

Oct 28 2026 9:03 AM | Updated on Oct 28 2026 10:11 AM

Starc Bags 20th Fifer-Test Cricket-Surpass-Shane-Warne Record Vs SA

Photo Credit: Twitter

కేప్‌టౌన్ వేదిక‌గా సౌతాఫ్రికాతో ప్రారంభ‌మైన మూడో టెస్టులో ఆస్ట్రేలియా స్టార్ పేస‌ర్ మిచెల్ స్టార్క్ నిప్పులు చెరిగాడు. మ్యాచ్‌లో స్టార్క్ ఆరు వికెట్ల‌తో  చెల‌రేగ‌డంతో సౌతాఫ్రికా 329 ప‌రుగుల‌కు ఆలౌటైంది. ఓపెన‌ర్లు మార్క‌స్ అకెర్‌మ‌న్ (95), ఐడెన్ మార్క‌ర‌మ్ (78), వ‌న్‌డౌన్ బ్యాట‌ర్‌ డేవిడ్ బెడింగ్‌హ‌మ్ (50), మార్కో జాన్సెన్ (52) అర్థ‌శ‌త‌కాలు సాధించారు. 

రియాల్ రికిల్‌ట‌న్ (42) రాణించాడు. ఆసీస్ బౌల‌ర్ల‌లో స్టార్క్ 6 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టగా, నాథ‌న్ లియోన్ రెండు, హాజిల్‌వుడ్‌, క‌న్నోలి చెరో వికెట్ తీశారు. తొలి రోజు ఆట ముగిసేస‌రికి రెండు జ‌ట్లు స‌మానంగా నిలిచాయి. ఒక ద‌శ‌లో 158-0తో ప‌టిష్టంగా క‌నిపించిన సౌతాఫ్రికా ఇన్నింగ్స్ ఆ త‌ర్వాత త‌డ‌బ‌డింది. మొత్తంగా తొలి రెండు సెష‌న్లు సౌతాఫ్రికా దూకుడు ప్ర‌ద‌ర్శించ‌గా, చివ‌రి సెష‌న్‌లో ఆసీస్ బౌల‌ర్లు చెల‌రేగ‌డంతో స‌ఫారీలు ఆలౌట్ అయ్యారు.

స్టార్క్‌ అరుదైన రికార్డు
మ్యాచ్‌లో ఆరు వికెట్లు తీసిన స్టార్క్‌కు 110 టెస్టుల్లో ఇది 20వ ఐదు వికెట్ల హాల్. ఈ నేప‌థ్యంలో స్టార్క్ ఒక అరుదైన రికార్డును త‌న ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. టెస్టుల్లో 20వ సారి ఐదు వికెట్ల హాల్ న‌మోదు చేసిన రెండో లెఫ్ట్ ఆర్మ్ ఫాస్ట్ బౌల‌ర్‌గా స్టార్క్ నిలిచాడు. ఈ జాబితాలో పాకిస్తాన్ దిగ్గ‌జ బౌల‌ర్ వ‌సీం అక్ర‌మ్ (25 సార్లు) తొలి స్థానంలో కొన‌సాగుతున్నాడు. 

ఓవ‌రాల్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ బౌల‌ర్ల (ఫాస్ట్‌, స్పిన్‌) విభాగంలో స్టార్క్.. న్యూజిలాండ్ దిగ్గ‌జ స్పిన్న‌ర్ డానియ‌ల్ వెటోరితో క‌లిసి సంయుక్తంగా మూడో స్థానంలో కొన‌సాగుతున్నాడు. లంక స్టార్ స్పిన్న‌ర్ రంగ‌న హెరాత్ (34 సార్లు) జాబితాలో తొలి స్థానంలో ఉండ‌గా, పాక్ లెజెండ్‌ వ‌సీం అక్ర‌మ్ (25 సార్లు) రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. ఇక నాలుగో స్థానంలో ఉన్న‌ బంగ్లా బౌల‌ర్లు ష‌కీబ్ అల్ హ‌స‌న్‌, తైజుల్ ఇస్లామ్ చెరో 19 సార్లు ఈ ఫీట్ న‌మోదు చేశారు.

వార్న్ రికార్డు బ‌ద్ద‌లు
మ్యాచ్‌లో 72 ప‌రుగులిచ్చి ఆరు వికెట్లు తీసిన స్టార్క్ ప‌నిలో ప‌నిగా ఆస్ట్రేలియా దిగ్గ‌జ స్పిన్న‌ర్ షేన్ వార్న్ రికార్డును కూడా బ‌ద్ద‌లుకొట్టాడు. కేప్‌టౌన్ వేదిక‌లో ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు షేన్ వార్న్ బౌలింగ్ (6-161) ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌ అత్యుత్త‌మంగా ఉండేది. తాజాగా స్టార్క్.. వార్న్ రికార్డును బ‌ద్ద‌లుకొట్టి చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. ఇక​ స్టార్క్‌ ప్రస్తుతం అద్భుత ఫామ్‌లో ఉన్నాడు. తన చివరి 11 టెస్టుల్లో 62 వికెట్లు పడగొట్టాడు. 

ఇదీ చదవండి: 

సిక్స‌ర్ల‌తో విరుచుకుప‌డ్డ ర‌షీద్ ఖాన్‌.. జింబాబ్వేపై ఘ‌న విజ‌యం

'ఆయ‌న ఎలా ఆడారో తెలియ‌దు; అద్భుతం ఒక్క‌సారే జ‌రుగుతుంది'

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘ఆదర్శ కుటుంబం’ మూవీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

ఆదర్శ కుటుంబం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌.. స్పెషల్ ‍‍అట్రాక్షన్‌గా శ్రీనిధి శెట్టి(ఫోటోలు)
photo 3

హీరోయిన్ రితికా నాయక్ బర్త్‌ డే స్పెషల్‌.. (ఫోటోలు)
photo 4

పులివెందులలో వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రజాదర్బార్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

‘అర్నాబ్‌’ కల్లోలం.. (ఫొటోలు)

Video

View all
RBI Give Big Shock To Chandrababu Govt 1
Video_icon

AP ప్రభుత్వానికి RBI దిమ్మతిరిగే షాక్
Cyclone Arnab Effect Trains And Flights Cancelled 2
Video_icon

తుఫాను ప్రభావంతో భారీగా రైళ్లు రద్దు.. ప్రయాణికులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు
Microsoft Company Shocking Decision On Employees 3
Video_icon

AI దెబ్బ.. దిగ్గజ కంపెనీ నుంచి 60వేల మంది ఔట్
YS Avinash Reddy Warning To TDP Leaders And Chandrababu 4
Video_icon

మీది ట్రైలర్ మాత్రమే.. పూర్తి సినిమా మేము చూపిస్తాం
YS Jagan Reacts On AP Arnab Cyclone 5
Video_icon

ఏపీలో అర్నబ్ తుఫాన్ పై వైఎస్ జగన్ రియాక్షన్
Advertisement
 