 సిక్స‌ర్ల‌తో విరుచుకుప‌డ్డ ర‌షీద్ ఖాన్‌.. జింబాబ్వేపై ఘ‌న విజ‌యం | Rashid Khan-All-Round Show-Afghanistan Beat Zimbabwe-37 Runs-1st T20I | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సిక్స‌ర్ల‌తో విరుచుకుప‌డ్డ ర‌షీద్ ఖాన్‌.. జింబాబ్వేపై ఘ‌న విజ‌యం

Oct 28 2026 8:37 AM | Updated on Oct 28 2026 8:44 AM

Rashid Khan-All-Round Show-Afghanistan Beat Zimbabwe-37 Runs-1st T20I

Photo Credit: Twitter

జింబాబ్వేతో మొద‌లైన మూడు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌లో అఫ్గానిస్తాన్ శుభారంభం చేసింది. ర‌షీద్ ఖాన్ ఆల్‌రౌండ్ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌ (30 ప‌రుగులు, 2 వికెట్లు)తో తొలి టీ20 మ్యాచ్‌లో అఫ్గానిస్తాన్ 37 ప‌రుగుల తేడాతో జింబాబ్వేపై విజ‌యాన్ని అందుకుంది. ఈ విజ‌యంతో మూడు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌లో ఆఫ్గ‌న్ 1-0తో ఆధిక్యంలో నిలిచింది. మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన అఫ్గానిస్తాన్ 19.5 ఓవ‌ర్ల‌లో 177 ప‌రుగుల‌కు ఆలౌటైంది. 

66 ప‌రుగుల‌కే ఐదు వికెట్లు కోల్పోయి క‌ష్టాల్లో ప‌డిన ఆఫ్గ‌న్‌ను షాహిదుల్లా క‌మ‌ల్ (46), అహ్మ‌ద్ అహ్మ‌ద్‌జ‌య్ (52) ఆదుకున్నారు. వీరిద్ద‌రు ఆరో వికెట్‌కు 29 బంతుల్లో 57 ప‌రుగులు జోడించ‌డంతో అఫ్గానిస్తాన్ 150 ప‌రుగుల మార్క్‌ను దాటింది. ఆఖ‌ర్లో ర‌షీద్ ఖాన్ (10 బంతుల్లో 30 నాటౌట్‌, 1 ఫోర్‌, 4 సిక్స‌ర్లు) జింబాబ్వే బౌల‌ర్ల‌ను ఊచ‌కోత కోయ‌డంతో ఆఫ్గ‌న్ గౌర‌వ‌ప్ర‌ద‌మైన స్కోరు సాధించింది. ముఖ్యంగా రషీద్‌ ఖాన్‌ వరుస ఓవర్లలో నాలుగు సిక్సర్లు బాదడం మ్యాచ్‌లో హైలైట్‌గా నిలిచింది.

జింబాబ్వే బౌల‌ర్ల‌లో నైమూరి 4 వికెట్లు తీయ‌గా, బ్రాడ్ ఎవ‌న్స్‌, ఎర్నెస్ట్ మ‌సుకు చెరో 2 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టారు. అనంత‌రం బ్యాటింగ్ చేసిన జింబాబ్వే 19.1 ఓవ‌ర్ల‌లో 140 ప‌రుగుల‌కు ఆలౌటైంది. రెయాన్ బ‌ర్ల్ (32), ఇన్నోసెంట్ కాయా (24) ప‌ర్వాలేద‌నిపించారు. ఆఫ్గ‌న్ బౌల‌ర్ల‌లో ఫ‌జ‌ల్లా ఫ‌రుకీ మూడు వికెట్లు తీయ‌గా, ర‌షీద్ ఖాన్‌, ముజీబ్ రెహ‌మాన్‌, అజ్మ‌తుల్లా త‌లా రెండు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టారు. ఇరుజ‌ట్ల మ‌ధ్య రెండో టీ20 మ్యాచ్ రేపు జ‌ర‌గ‌నుంది.

ఇదీ చదవండి: 

గేల్ రికార్డు బద్దలుకొట్టిన అభిషేక్‌ శర్మ

'ఆయ‌న ఎలా ఆడారో తెలియ‌దు; అద్భుతం ఒక్క‌సారే జ‌రుగుతుంది'

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఆదర్శ కుటుంబం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌.. స్పెషల్ ‍‍అట్రాక్షన్‌గా శ్రీనిధి శెట్టి(ఫోటోలు)
photo 2

హీరోయిన్ రితికా నాయక్ బర్త్‌ డే స్పెషల్‌.. (ఫోటోలు)
photo 3

పులివెందులలో వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రజాదర్బార్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

‘అర్నాబ్‌’ కల్లోలం.. (ఫొటోలు)
photo 5

13.2 ఓవర్లలోనే లక్ష్యాన్ని ఊదిపడేసిన భారత్‌.. సిరీస్‌ కైవసం (ఫొటోలు)

Video

View all
Rachamallu Siva Prasad Warning To TDP Leaders 1
Video_icon

మరొకసారి చెప్తున్నా... 2029 లో మీరు చనిపోయి సమాధిలో ఉన్నా సరే బయటికి తీసిమరీ...
Perni Nani Sensational Comments On Chandrababu Visionary 2
Video_icon

ఫేక్ సీఎం...! మీ ముగ్గురు ఏం పీకారని ఓట్లెయ్యాలి? పేర్ని నాని మాస్ కౌంటర్
Supreme Court Key Decisions On AP Local Body Elections 3
Video_icon

చంద్రబాబుకు బిగ్ షాక్... ఏపీ స్థానిక ఎన్నికలపై సుప్రీం సంచలన నిర్ణయం
CI Sitaram Whats App Call Leak With Jameer 4
Video_icon

వన్ టౌన్ సీఐ ప్రలోభాలు.. నెల్లూరులో పోలీస్ వాహనంలోనే రూ.70 లక్షల బేరం
Cyclone Arnab Hits Konaseema Coast 5
Video_icon

కోనసీమ తీరంపై అర్నబ్ పంజా.. భారీ అలలతో బీభత్సం
Advertisement
 