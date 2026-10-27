 టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న టీమిండియా | New Zealand Vs India 3rd T20I Match Live Updates-Highlights | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

NZ Vs IND: టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న టీమిండియా

Oct 27 2026 11:58 AM | Updated on Oct 27 2026 12:08 PM

New Zealand Vs India 3rd T20I Match Live Updates-Highlights

NZ Vs IND 3rd T20 Updates:

వెల్లింగ్టన్ వేదికగా న్యూజిలాండ్‌, టీమిండియా మధ్య మూడో టీ20 మ్యాచ్ ప్రారంభమయ్యింది. టాస్ గెలిచిన భారత్ బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. జట్టులో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదని కెప్టెన్‌ శ్రేయస్‌ తెలిపాడు. మ‌రోవైపు న్యూజిలాండ్ ఈ మ్యాచ్‌కు మూడు మార్పుల‌తో బ‌రిలోకి దిగింది. మాట్ హెన్రీ, నాథ‌న్ స్మిత్‌, లోకీ ఫెర్గూస‌న్ స్థానాల్లో మాథ్యూ ఫిషర్, కైల్ జేమిసన్, ఆడమ్ మిల్నే తుది జ‌ట్టులోకి వ‌చ్చిన‌ట్లు కెప్టెన్ మిచెల్ సాంట్న‌ర్ తెలిపాడు.

టీమిండియా: సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్‌), అభిషేక్ శర్మ, వైభవ్ సూర్యవంశీ, శ్రేయాస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్‌), తిలక్ వర్మ, నమన్ ధీర్, నితీష్ రెడ్డి, అక్షర్ పటేల్, భువనేశ్వర్ కుమార్, అర్ష్దీప్ సింగ్, ప్రిన్స్ యాదవ్

న్యూజిలాండ్: ఫిన్ అలెన్, టిమ్ సీఫెర్ట్ (వికెట్ కీపర్), డారిల్ మిచెల్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, బెవాన్ జాకబ్స్, మైఖేల్ బ్రేస్‌వెల్, మిచెల్ సాంట్నర్(కెప్టెన్‌), మాథ్యూ ఫిషర్, కైల్ జేమిసన్, ఆడమ్ మిల్నే, జాకబ్ డఫీ

2-0తో ఆధిక్యంలో భారత్‌
వరుసగా తొలి రెండు టీ20ల్లో టీమిండియా 226, 181 పరుగుల లక్ష్యాలను ఛేదించి 2–0తో పైచేయి సాధించింది. మూడో మ్యాచ్‌లోనూ అదే జోరును ప్రదర్శించి సిరీస్‌ను 3-0తో సొంతం చేసుకోవాలని చూస్తోంది. గత రెండు సిరీస్‌లలో భారత్‌ 5–0, 1–0తో విజయం సాధించింది.

మ్యాచ్ జరిగి 20 ఏళ్లు..
మరోవైపు స్వదేశంలో తిరుగులేని జట్టుగా కనిపించే కివీస్‌ సిరీస్‌ చేజార్చుకునే ప్రమాదంలో పడింది. ఈ మ్యాచ్‌లోనైనా ఆ జట్టు మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరుస్తుందా అనేది చూడాలి. ‘ప్రపంచంలో అత్యంత వేగంగా గాలులు వీచే’ నగరంగా గుర్తింపు ఉన్న వెలింగ్టన్‌లో రాత్రి పూట (స్థానిక సమయం 8 గంటలు) చలితో గాలి మరింత ప్రభావం చూపిస్తుంది. 

దీనిని అధిగమించి పరుగులు సాధించడం, బౌలింగ్‌ చేయడం భారత్‌కు పెద్ద సవాల్‌. మ్యాచ్‌ వేదిక అయిన హెన్రీ స్టేడియంలో పిచ్‌ ఇరు వైపుల బౌండరీలు బాగా చిన్నవే అయినా భారీ స్కోర్లు తక్కువే నమోదయ్యాయి. ఈ మైదానంలో పురుషుల అంతర్జాతీయ టి20 మ్యాచ్‌ జరిగి 20 ఏళ్లు దాటింది.

ఇదీ చదవండి: 

ప‌రుగు తేడాతో ఓట‌మి.. బీసీసీఐకి ఫిర్యాదు

ఇషాన్‌కు గాయం నిజ‌మేనా? అడ్డంగా దొరికిన బీసీసీఐ!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'చంద్రయాన్' చిత్రం రాకెట్ లాంచ్ ఈవెంట్ (ఫోటోలు)
photo 2

'సీన్' కోసం సీన్ సితార్ అనేలా నజ్రియా (ఫొటోలు)
photo 3

దూసుకొస్తున్న అర్నబ్ తుపాన్...ఉప్పాడ తీరంలో అల్లకల్లోలం (ఫోటోలు)
photo 4

దీపావళి పటాస్‌లా వెలిగిపోతున్న మృణాల్ (ఫొటోలు)
photo 5

బ్లాక్‌ శారీలో ఆదితి రావు హైదరీ స్టన్నింగ్‌ ..(ఫోటోలు)

Video

View all
LIVE: YS Jagan Meets Pulivendula YSRCP Leaders 1
Video_icon

LIVE: పులివెందుల YSRCP నేతలతో వైఎస్ జగన్
Chevireddy Bhaskar Reddy Says Would 142 Nominations Be Rejected Anywhere Else? 2
Video_icon

ఎక్కడైనా 142 నామినేషన్లు తిరస్కరిస్తారా..?
YSRCP Peeta Mohan Krishna Fires on Kutami Govt 3
Video_icon

YSRCP అభ్యర్థులను బెదిరించి పరిషత్ ఎన్నికల్లో పచ్చ ముఠాల అరాచకం
ICICI Bank Charges Hike From December 1 4
Video_icon

ICICI బిగ్ షాక్.. ఛార్జీల బాదుడు.. ఎప్పటినుంచి అంటే
Actress Rashmika Mandanna Counter To Trolls 5
Video_icon

విజయ్ అంటే పిచ్చి ప్రేమ కోపంతో ఊగిపోయిన రష్మిక
Advertisement
 