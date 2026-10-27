'అదేంటో అతనొక్కడే నాకు ఇద్దరిలా కనిపిస్తున్నాడు'

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క్రైస్ట్చర్చి వేదకిగా న్యూజిలాండ్తో జరిగిన రెండో టీ20లో తెలుగు క్రికెటర్లు తిలక్ వర్మ, ఆల్రౌండర్ నితీశ్కుమార్ రెడ్డి వీరోచిత బ్యాటింగ్తో టీమిండియాకు విజయాన్ని అందించారు. ఒక దశలో భారత్ ఓటమి ఖాయమని భావించినప్పటికీ, తిలక్.. నితీశ్లు కలిసి రికార్డు అజేయ భాగస్వామ్యంతో భారత్ను గెలిపించారు.
ఈ నేపథ్యంలో తిలక్ వర్మ, నితీశ్ రెడ్డిలను భారత మాజీ క్రికెటర్ సురేశ్ రైనా ప్రశంసల్లో ముంచెత్తాడు. ముఖ్యంగా మిడిలార్డర్లో బ్యాటింగ్ చేస్తున్న తిలక్ వర్మలో తనకు ధోని, యువరాజ్ పోలికలు కనిపిస్తున్నాయని రైనా చెప్పుకొచ్చాడు. ‘ప్రస్తుతం భారత్ మిడిలార్డర్ బలంగా కనిపిస్తోంది. రెండో టీ20లో టీమిండియా వేగంగా వికెట్లు కోల్పోయినప్పటికీ, మిడిలార్డర్లో తిలక్ వర్మ, నమన్ ధీర్, నితీశ్కుమార్ రెడ్డిలు అద్భుతంగా ఆడి భారత్ను గెలిపించారు.
గతంలో నేను, యువరాజ్, ధోనీ భాయ్ ఐదు, ఆరు, ఏడు స్థానాల్లో బ్యాటింగ్కు వచ్చేవాళ్లం. అప్పుడు మిడిలార్డర్లో మేము కీలకంగా ఉండేవాళ్లం. పరిస్థితులకు తగ్గట్లుగా ఆడుతూ పోయేవాళ్లం. ఇప్పుడు తిలక్ వర్మలో కూడా ఆ లక్షణం కనిపిస్తుంది. అతడు విభిన్నమైన ఆలోచన విధానం ఉన్న ఆటగాడు. అసాధారణంగా రాణిస్తున్నాడు.
ఇక ఆల్రౌండర్ నితీశ్కుమార్ రెడ్డి కూడా బ్యాట్తో పాటు బంతితో రాణిస్తుండడం సానుకూలాంశం. ఏడు లేదా ఎనిమిది స్థానాల్లో బ్యాటింగ్కు వస్తున్న నితీశ్కు సానుకూల దృక్పథం ఉండడం బాగుంది. ఇక భువీ కూడా తిరిగి రావడం చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తోంది. చాలా సంవత్సరాల తర్వాత టీ20 ఫార్మాట్లో శ్రేయస్ అయ్యర్ నాయకత్వ విధానం ప్రత్యేకంగా నిలవనుంది.
అతడు కెప్టెన్గా రాణిస్తున్న తీరు చాలా భిన్నంగా కనిపిస్తుంది. ఇప్పటికే ఐపీఎల్లో అయ్యర్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్, కోల్కతా, పంజాబ్లకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించి తనను తాను నిరూపించుకున్నాడు. టీమిండియా కెప్టెన్సీ అతడి బాధ్యతను మరింత పెంచినట్లయింది' అని పేర్కొన్నాడు.
181 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించడానికి భారత్కు చివరి ఐదు ఓవర్లలో 68 పరుగులు అవసరమయ్యాయి. తిలక్, నితీష్ల జోడీ ఒక బంతి మిగిలి ఉండగానే జట్టును విజయపథంలో నడిపించింది. చివరి ఐదు ఓవర్లలో చేసిన ఈ 68 పరుగులు, ఒక టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లో ఆ దశలో భారత్ సాధించిన అత్యధిక విజయవంతమైన ఛేజింగ్గా నిలిచింది.
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