 ప్రచారం చేయదు .. కాళ్లు చేతులు విరిచేస్తా.. TDP నేత రూపేష్ వార్నింగ్ | TDP Leader Rupesh Royal Threatens YSRCP Worker Somashekhar Reddy in Palamaner | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ప్రచారం చేయదు .. కాళ్లు చేతులు విరిచేస్తా.. TDP నేత రూపేష్ వార్నింగ్

Oct 31 2026 3:28 PM | Updated on Oct 31 2026 3:28 PM

# Tag
YSRCP somashekhar palamaner Rupesh TDP Election Campaign audio leaked
Advertisement

Related Videos By Tags

Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
 