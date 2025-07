ఆర్సీబీ స్టార్‌ క్రికెటర్‌ యశ్‌ దయాల్‌పై లైంగిక​ వేధింపుల కేసు నమోదైంది. ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని ఘజియాబాద్‌కు చెందిన ఓ యువతి యశ్‌ దయాల్‌పై లైంగిక​ వేధింపులు సహా శారీరక హింస, మానసిక వేధింపులు మరియు తప్పుడు వాగ్దానాల వంటి ఆరోపణలు చేస్తూ సీఎం గ్రీవెన్స్‌ పోర్టల్‌లో ఫిర్యాదు చేసింది.

Ghaziabad, UP: An FIR has been registered against cricketer Yash Dayal at PS Indirapuram, under BNS Section 69, on charges of sexual exploitation, physical violence, mental harassment and cheating by making false promises of marriage.

— ANI (@ANI) July 7, 2025