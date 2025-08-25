నాగార్జునసాగర్‌ వద్ద బోటింగ్ పర్యాటకుల సందడి..(ఫొటోలు)

1/23
నాగార్జునసాగర్: నాగార్జునసాగర్ ప్రాజెక్టు 26 గేట్లు ఎత్తి దిగువకు నీటి విడుదల చేస్తుండటంతో.. సాగర్ అందాలను చూసేందుకు ఆదివారం పెద్ద సంఖ్యలో పర్యాటకులు తరలివచ్చారు.
2/23
దీంతో బుద్ధవనం, సాగర్ డ్యాం, విద్యుదుత్పాదన కేంద్రం, కొత్త బ్రిడ్జి, విజయ విహార్, లాంచీ స్టేషన్తో పాటు హోటళ్లు, లాడ్జీలు పర్యాటకులతో కిటకిటలాడాయి.
3/23
నదీ తీరం వెంట, బుద్ధవనం పరిసరాల్లో, పార్కుల్లో పర్యాటకులు సహపంక్తి భోజనాలు చేస్తూ ఆనందంగా గడిపారు. సాగర్ సమీపంలోని ఎత్తిపోతల వద్ద కూడా పర్యాటకులు సందడి చేశారు.
4/23
సాగర్ డ్యాం దిగువన గల శివాలయం ఘాట్ నుంచి డౌన్ పార్కు ముత్యాలమ్మ గుడి వరకు.. అటు కొత్త బ్రిడ్జి నుంచి మాచర్ల రోడ్డు వరకు పర్యాటకులు తమ వాహనాలను రోడ్ల పైనే పెట్టడంతో ట్రాఫిక్ జాం అయ్యింది.
5/23
దీంతో పర్యాటకులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. పోలీసులు అప్రమత్తమై ట్రాఫిక్ను క్రమబద్ధీకరించారు.
6/23
7/23
8/23
9/23
10/23
11/23
12/23
13/23
14/23
15/23
16/23
17/23
18/23
19/23
20/23
21/23
22/23
23/23