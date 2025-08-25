 నాగార్జునసాగర్‌ వద్ద బోటింగ్ పర్యాటకుల సందడి..(ఫొటోలు) | Tourists Enjoy Rushing Flood Water In Nagarjuna Sagar, Photos Gallery Inside | Sakshi
నాగార్జునసాగర్‌ వద్ద బోటింగ్ పర్యాటకుల సందడి..(ఫొటోలు)

Aug 25 2025 9:00 AM | Updated on Aug 25 2025 9:37 AM

Tourists Enjoy Rushing Flood Water in Nagarjuna Sagar1
1/23

నాగార్జునసాగర్‌: నాగార్జునసాగర్‌ ప్రాజెక్టు 26 గేట్లు ఎత్తి దిగువకు నీటి విడుదల చేస్తుండటంతో.. సాగర్‌ అందాలను చూసేందుకు ఆదివారం పెద్ద సంఖ్యలో పర్యాటకులు తరలివచ్చారు.

Tourists Enjoy Rushing Flood Water in Nagarjuna Sagar2
2/23

దీంతో బుద్ధవనం, సాగర్‌ డ్యాం, విద్యుదుత్పాదన కేంద్రం, కొత్త బ్రిడ్జి, విజయ విహార్, లాంచీ స్టేషన్‌తో పాటు హోటళ్లు, లాడ్జీలు పర్యాటకులతో కిటకిటలాడాయి.

Tourists Enjoy Rushing Flood Water in Nagarjuna Sagar3
3/23

నదీ తీరం వెంట, బుద్ధవనం పరిసరాల్లో, పార్కుల్లో పర్యాటకులు సహపంక్తి భోజనాలు చేస్తూ ఆనందంగా గడిపారు. సాగర్‌ సమీపంలోని ఎత్తిపోతల వద్ద కూడా పర్యాటకులు సందడి చేశారు.

Tourists Enjoy Rushing Flood Water in Nagarjuna Sagar4
4/23

సాగర్‌ డ్యాం దిగువన గల శివాలయం ఘాట్‌ నుంచి డౌన్‌ పార్కు ముత్యాలమ్మ గుడి వరకు.. అటు కొత్త బ్రిడ్జి నుంచి మాచర్ల రోడ్డు వరకు పర్యాటకులు తమ వాహనాలను రోడ్ల పైనే పెట్టడంతో ట్రాఫిక్‌ జాం అయ్యింది.

Tourists Enjoy Rushing Flood Water in Nagarjuna Sagar5
5/23

దీంతో పర్యాటకులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. పోలీసులు అప్రమత్తమై ట్రాఫిక్‌ను క్రమబద్ధీకరించారు.

Tourists Enjoy Rushing Flood Water in Nagarjuna Sagar6
6/23

Tourists Enjoy Rushing Flood Water in Nagarjuna Sagar7
7/23

Tourists Enjoy Rushing Flood Water in Nagarjuna Sagar8
8/23

Tourists Enjoy Rushing Flood Water in Nagarjuna Sagar9
9/23

Tourists Enjoy Rushing Flood Water in Nagarjuna Sagar10
10/23

Tourists Enjoy Rushing Flood Water in Nagarjuna Sagar11
11/23

Tourists Enjoy Rushing Flood Water in Nagarjuna Sagar12
12/23

Tourists Enjoy Rushing Flood Water in Nagarjuna Sagar13
13/23

Tourists Enjoy Rushing Flood Water in Nagarjuna Sagar14
14/23

Tourists Enjoy Rushing Flood Water in Nagarjuna Sagar15
15/23

Tourists Enjoy Rushing Flood Water in Nagarjuna Sagar16
16/23

Tourists Enjoy Rushing Flood Water in Nagarjuna Sagar17
17/23

Tourists Enjoy Rushing Flood Water in Nagarjuna Sagar18
18/23

Tourists Enjoy Rushing Flood Water in Nagarjuna Sagar19
19/23

Tourists Enjoy Rushing Flood Water in Nagarjuna Sagar20
20/23

Tourists Enjoy Rushing Flood Water in Nagarjuna Sagar21
21/23

Tourists Enjoy Rushing Flood Water in Nagarjuna Sagar22
22/23

Tourists Enjoy Rushing Flood Water in Nagarjuna Sagar23
23/23

Tag
tourists Nagarjuna Sagar dam krishna river Nalgonda District Telangana photo gallery


