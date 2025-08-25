 ‘గామా అవార్డ్స్’ కర్టెన్ రైజర్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు) | Gama Awards Curtain Raiser 2025 Events Photos | Sakshi
‘గామా అవార్డ్స్’ కర్టెన్ రైజర్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Aug 25 2025 7:43 AM | Updated on Aug 25 2025 7:43 AM

Gama Awards Curtain Raiser 2025 Events Photos1
1/25

దుబాయిలో ఇప్పటికే నాలుగు ఎడిషన్లు గామా (గల్ఫ్ అకాడమీ మూవీ అవార్డ్స్) పురస్కారాలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి. ఇప్పుడు ఐదో ఎడిషన్ వేడుకలు ఈనెల 30 నుంచి షార్జా ఎక్స్‌పో సెంటర్‌‌లో గ్రాండ్‌గా జరగనున్నాయి.

Gama Awards Curtain Raiser 2025 Events Photos2
2/25

ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లో ఆదివారం కర్టెన్ రైజర్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.

Gama Awards Curtain Raiser 2025 Events Photos3
3/25

గామా సీఈవో సౌరభ్ కేసరి, వైభవ్ జ్యువెలర్స్ ఎండీ రాఘవ్, జ్యూరీ సభ్యులు ప్రముఖ దర్శకులు ఏ. కోదండరామిరెడ్డి, బి.గోపాల్, హీరోయిన్లు ఫరియా అబ్దుల్లా, మానస వారణాసి, దక్షా నాగర్కర్, నటుడు వైవా హర్ష పాల్గొన్నారు.

Gama Awards Curtain Raiser 2025 Events Photos4
4/25

ఈ కార్యక్రమానికి టాలీవుడ్ హీరోలు సిద్దు జొన్నలగడ్డ, తేజ సజ్జ, కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ విష్ణు, రోషన్.. హీరోయిన్స్ మీనాక్షి చౌదరి, దక్ష నాగర్కర్‌తో పాటు తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ నుంచి అగ్ర కథానాయకులు, టాప్ టెక్నీషియన్స్ పాల్గొనబోతున్నారు.

Gama Awards Curtain Raiser 2025 Events Photos5
5/25

హీరోయిన్స్ ఊర్వశి రౌతేలా, కేతిక శర్మ, ఫరియా అబ్దుల్లా, పూజా హెగ్డే, శ్రీదేవి స్పెషల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వబోతున్నారు.

Gama Awards Curtain Raiser 2025 Events Photos6
6/25

Gama Awards Curtain Raiser 2025 Events Photos7
7/25

Gama Awards Curtain Raiser 2025 Events Photos8
8/25

Gama Awards Curtain Raiser 2025 Events Photos9
9/25

Gama Awards Curtain Raiser 2025 Events Photos10
10/25

Gama Awards Curtain Raiser 2025 Events Photos11
11/25

Gama Awards Curtain Raiser 2025 Events Photos12
12/25

Gama Awards Curtain Raiser 2025 Events Photos13
13/25

Gama Awards Curtain Raiser 2025 Events Photos14
14/25

Gama Awards Curtain Raiser 2025 Events Photos15
15/25

Gama Awards Curtain Raiser 2025 Events Photos16
16/25

Gama Awards Curtain Raiser 2025 Events Photos17
17/25

Gama Awards Curtain Raiser 2025 Events Photos18
18/25

Gama Awards Curtain Raiser 2025 Events Photos19
19/25

Gama Awards Curtain Raiser 2025 Events Photos20
20/25

Gama Awards Curtain Raiser 2025 Events Photos21
21/25

Gama Awards Curtain Raiser 2025 Events Photos22
22/25

Gama Awards Curtain Raiser 2025 Events Photos23
23/25

Gama Awards Curtain Raiser 2025 Events Photos24
24/25

Gama Awards Curtain Raiser 2025 Events Photos25
25/25

# Tag
Gama Awards curtain raiser Events Tollywood Daksha Nagarkar Manasa Varanasi Faria Abdullah photo gallery
