 అనంతపురంలో హైటెన్షన్‌.. ఎన్టీఆర్‌ ఫ్యాన్స్‌ అరెస్ట్‌ (ఫోటోలు)
Jr NTR Fans Protest Photos: అనంతపురంలో హైటెన్షన్‌.. ఎన్టీఆర్‌ ఫ్యాన్స్‌ అరెస్ట్‌ (ఫోటోలు)

Aug 25 2025 8:33 AM | Updated on Aug 25 2025 9:32 AM

JR NTR Fans Stage Protest in Anantapur Photos1
1/21

జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌పై అనంతపురం అర్బన్‌ టీడీపీ ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి వెంకటప్రసాద్‌ చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలపై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అభిమానులు నిరసనలు తెలుపుతున్నారు.

JR NTR Fans Stage Protest in Anantapur Photos2
2/21

జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌కు దగ్గుపాటి క్షమాపణ చెప్పాలని ఆయన ప్యాన్స్‌ కర్ణాటక, బళ్లారి, ఏపీలోని ఇతర జిల్లాల నుంచి భారీగా అనంతపురం చేరుకున్నారు.

JR NTR Fans Stage Protest in Anantapur Photos3
3/21

అయితే, సమాచారం అందుకున్న పోలీసు సిబ్బంది వారిని అరెస్టు చేశారు. టీడీపీ ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి వెంకటప్రసాద్‌ తమ అభిమాన నటుడు జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌పై చేసిన అనుచిత వాఖ్యలను వ్యతిరేకిస్తూ పెద్ద ఎత్తున ఎమ్మెల్యే ఇంటిని ముట్టడించి నిరసన తెలిపారు.

JR NTR Fans Stage Protest in Anantapur Photos4
4/21

అయితే, ఈ ఆందోళన కేవలం అనంతపురం జిల్లాకు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. నేటి నుంచి ఏపీ వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాలలో ఆందోళన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలని వారు ప్లాన్‌ చేస్తున్నారు.

JR NTR Fans Stage Protest in Anantapur Photos5
5/21

JR NTR Fans Stage Protest in Anantapur Photos6
6/21

JR NTR Fans Stage Protest in Anantapur Photos7
7/21

JR NTR Fans Stage Protest in Anantapur Photos8
8/21

JR NTR Fans Stage Protest in Anantapur Photos9
9/21

JR NTR Fans Stage Protest in Anantapur Photos10
10/21

JR NTR Fans Stage Protest in Anantapur Photos11
11/21

JR NTR Fans Stage Protest in Anantapur Photos12
12/21

JR NTR Fans Stage Protest in Anantapur Photos13
13/21

JR NTR Fans Stage Protest in Anantapur Photos14
14/21

JR NTR Fans Stage Protest in Anantapur Photos15
15/21

JR NTR Fans Stage Protest in Anantapur Photos16
16/21

JR NTR Fans Stage Protest in Anantapur Photos17
17/21

JR NTR Fans Stage Protest in Anantapur Photos18
18/21

JR NTR Fans Stage Protest in Anantapur Photos19
19/21

JR NTR Fans Stage Protest in Anantapur Photos20
20/21

JR NTR Fans Stage Protest in Anantapur Photos21
21/21

# Tag
Jr NTR fans Anantapur photo gallery Tollywood
