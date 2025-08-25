 విజయవాడ : ప్రకాశం బ్యారేజ్ వద్ద పర్యాటకుల సందడి (ఫొటోలు) | Vijayawada Praksam Barrage Floods Andhra Pradesh | Sakshi
విజయవాడ : ప్రకాశం బ్యారేజ్ వద్ద పర్యాటకుల సందడి (ఫొటోలు)

Aug 25 2025 10:19 AM | Updated on Aug 25 2025 10:19 AM

Vijayawada Praksam Barrage Floods Andhra Pradesh1
కృష్ణమ్మ ఉరకలు పెడుతుండటంతో పర్యాట కులు విజయవాడలోని ప్రకాశం బ్యారేజ్ వద్దకు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు.

Vijayawada Praksam Barrage Floods Andhra Pradesh2
Vijayawada Praksam Barrage Floods Andhra Pradesh3
Vijayawada Praksam Barrage Floods Andhra Pradesh4
Vijayawada Praksam Barrage Floods Andhra Pradesh5
Vijayawada Praksam Barrage Floods Andhra Pradesh6
Vijayawada Praksam Barrage Floods Andhra Pradesh7
Vijayawada Praksam Barrage Floods Andhra Pradesh8
Vijayawada Praksam Barrage Floods Andhra Pradesh9
Vijayawada Praksam Barrage Floods Andhra Pradesh10
Vijayawada Praksam Barrage Floods Andhra Pradesh11
Vijayawada Praksam Barrage Floods Andhra Pradesh12
Vijayawada Praksam Barrage Floods Andhra Pradesh13
Vijayawada Praksam Barrage Floods Andhra Pradesh14
Vijayawada Praksam Barrage Floods Andhra Pradesh15
Vijayawada Praksam Barrage Floods Andhra Pradesh16
# Tag
vijayawada praksam barrage Andhra Pradesh flood effected areas photo gallery
