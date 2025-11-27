 తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ (ఫొటోలు) | Director Sailesh Kolanu Visits Tirumala Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ (ఫొటోలు)

Nov 27 2025 7:42 PM | Updated on Nov 27 2025 7:41 PM

Director Sailesh Kolanu Visits Tirumala Photos1
1/5

'హిట్' ఫ్రాంచైజీ సినిమాలతో ఆకట్టుకున్న దర్శకుడు శైలేష్ కొలను.. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నాడు. ప్రస్తుతం కొత్త ప్రాజెక్ట్ బిజీలో ఉన్నాడు.

Director Sailesh Kolanu Visits Tirumala Photos2
2/5

Director Sailesh Kolanu Visits Tirumala Photos3
3/5

Director Sailesh Kolanu Visits Tirumala Photos4
4/5

Director Sailesh Kolanu Visits Tirumala Photos5
5/5

# Tag
Director Sailesh Kolanu visits tirumala Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ (ఫొటోలు)
photo 2

అరుణాచలంలో జబర్దస్త్ కమెడియన్ పంచ్‌ ప్రసాద్ ప్రత్యేక పూజలు (ఫొటోలు)
photo 3

Rahul Sipligunj - Harinya Reddy : వైభవంగా సింగర్ రాహుల్‌ సిప్లిగంజ్‌ వివాహం (ఫొటోలు)
photo 4

దుబాయిలో చిల్ అవుతున్న అప్సరరాణి (ఫొటోలు)
photo 5

రాజన్న చైల్డ్‌ ఆర్టిస్ట్‌.. చీరకట్టులో ఎంత బాగుందో! (ఫోటోలు)

Video

View all
Telangana Eagle Team Big Operation in Delhi 30 Nigerians Arrested 1
Video_icon

డ్రగ్స్ ముఠాను చిత్తుచేసేందుకు ఈగల్ టీమ్ బిగ్ ప్లాన్
Hong Kong Massive Fire Accident 2
Video_icon

హాంగ్ కాంగ్ అగ్ని ప్రమాదం.. పెరుగుతున్న మృతుల సంఖ్య
KTR Fires On Congress Govt Over Kaleshwaram Allegations 3
Video_icon

KTR : కాళేశ్వరంలో లక్ష కోట్ల కుంభకోణం జరిగిందని కాంగ్రెస్ దుష్ప్రచారం చేసింది
YSRCP Ambati Rambabu Slams Nara Lokesh Over Action On Social Media Post 4
Video_icon

ట్రైనీ సీఎం.. నీతి ప్రవచనాలు లోకేష్ ను ఏకిపారేసిన అంబటి
Supreme Court Issues Crucial Orders to Samay Raina Over Comments On Disabled Person 5
Video_icon

దివ్యాంగులపై జోకుల కేసులో సమయ్ రైనాకు సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు
Advertisement