 పొద్దుటి నుంచి అది పట్టుకొని మన ఆఫీసు చుట్టే తిరుగుతున్నారు! | Sakshi Cartoon 27 11 2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Sakshi Cartoon: పొద్దుటి నుంచి అది పట్టుకొని మన ఆఫీసు చుట్టే తిరుగుతున్నారు!

Nov 27 2025 1:06 AM | Updated on Nov 27 2025 1:06 AM

Sakshi Cartoon 27 11 2025

పొద్దుటి నుంచి అది పట్టుకొని మన ఆఫీసు చుట్టే తిరుగుతున్నారు!

Advertisement

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కీర్తి సురేశ్‌ రివాల్వర్ రీటా మూవీ ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

ఫ్రెండ్‌ బర్త్‌ డే పార్టీలో మెరిసిన గీతా బస్రా, హర్భజన్ దంపతులు (ఫొటోలు)
photo 3

హీరోయిన్ జెనీలియా ఫ్యామిలీని చూశారా? (ఫొటోలు)
photo 4

దుబాయి మ్యూజియంలో అల్లు స్నేహ (ఫొటోలు)
photo 5

రుక్మిణి వసంత్ ఆలోచన ఎప్పుడూ వీటి గురించే (ఫొటోలు)

Video

View all
Former Pakistan Prime Minister Imran Khan News 1
Video_icon

పాకిస్థాన్ మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ జైల్లో మృతి చెందినట్టు వార్తలు

Ponnavolu Sudhakar Reddy Satires On Chandrababu 2
Video_icon

Sudhakar Reddy: సుద్దపూస అని నిరూపించుకోవాలంటే నీకు దమ్ముంటే ఈ పని చెయ్
Jada Sravan Kumar Strong Counter to Pawan Kalyan 3
Video_icon

ఏం సమాధానం చెప్తావ్ పవన్ కళ్యాణ్ నిప్పులు చెరిగిన జడ శ్రవణ్ కుమార్
Tribal Girl Students Hospitalized Due To Food Poison 4
Video_icon

మంత్రి సవిత ఇలాఖాలో విద్యార్థులకు పురుగుల భోజనం..
Sakshi Ground Report On Kokapet Real Estate 5
Video_icon

కోకాపేట, రాయదుర్గం ప్రాంతాల్లో భూములకు భారీ డిమాండ్
Advertisement
 