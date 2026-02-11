 పాకిస్తాన్‌దే పైచేయి | Pakistan beat USA by 32 runs in T20 World Cup | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పాకిస్తాన్‌దే పైచేయి

Feb 11 2026 3:57 AM | Updated on Feb 11 2026 3:57 AM

Pakistan beat USA by 32 runs in T20 World Cup

అమెరికాపై 32 పరుగులతో గెలుపు

రాణించిన ఫర్హాన్, తారిఖ్‌

కొలంబో: గత టి20 ప్రపంచకప్‌లో అమెరికా చేతిలో ఎదురైన అనూహ్య పరాజయానికి ఈ ప్రపంచకప్‌లో పాకిస్తాన్‌ ప్రతీకారం తీర్చుకుంది. టోర్నీలో శనివారం నెదర్లాండ్స్‌తో జరిగిన తొలి పోరులో కష్టమ్మీద గట్టెక్కిన  పాక్‌... అమెరికాపై మాత్రం ఎలాంటి తడబాటు లేకుండా మ్యాచ్‌ను ముగించింది. మంగళవారం జరిగిన గ్రూప్‌ ‘ఎ’ మ్యాచ్‌లో పాక్‌ 32 పరుగుల తేడాతో అమెరికాపై విజయం సాధించింది. టాస్‌ ఓడి ముందుగా బ్యాటింగ్‌కు దిగిన పాకిస్తాన్‌ 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 190 పరుగులు చేసింది. 

‘ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద మ్యాచ్‌’ సాహిబ్‌జాదా ఫర్హాన్‌ (41 బంతుల్లో 73; 6 ఫోర్లు, 5 సిక్స్‌లు) అర్ధ సెంచరీతో చెలరేగగా... బాబర్‌ ఆజమ్‌ (32 బంతుల్లో 46; 4 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌), షాదాబ్‌ ఖాన్‌ (12 బంతుల్లో 30; 4 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌) రాణించారు. సయీమ్‌ అయూబ్‌ (19)తో తొలి వికెట్‌కు 54 పరుగులు (31 బంతుల్లో) జోడించిన ఫర్హాన్‌... మూడో వికెట్‌కు బాబర్‌ ఆజమ్‌తో 53 బంతుల్లో 81 పరుగులు జత చేశాడు. అమెరికా బౌలర్‌ షాల్‌విక్‌ 25 పరుగులిచ్చి 4 వికెట్లు పడగొట్టాడు. 

అనంతరం 191 పరుగుల విజయలక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన అమెరికా 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లకు 158 పరుగులే చేయగలిగింది. శుభమ్‌ రంజనే (51; 3 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌లు) హాఫ్‌ సెంచరీతో పాటు జహంగీర్‌ (49; 5 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లు), మిలింద్‌ కుమార్‌ (29; 2 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌) ప్రదర్శన జట్టును గెలిపించేందుకు సరిపోలేదు. ఆఫ్‌ స్పిన్నర్‌ తారిఖ్‌ 27 పరుగులిచ్చి 3 వికెట్లు పడగొట్టగా, షాదాబ్‌ ఖాన్‌కు 2 వికెట్లు దక్కాయి. 1982లో తొలి అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌కు ఆతిథ్యం ఇ చ్చిన సింహళీస్‌ స్పోర్ట్స్‌ క్లబ్‌లో ఫ్లడ్‌లైట్లతో ఇదే తొలి డే అండ్‌ నైట్‌ మ్యాచ్‌ కావడం విశేషం.  

ఎహ్‌సాన్‌ ఆదిల్‌ అరుదైన ఘనత
అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో సీనియర్‌ స్థాయిలో రెండు దేశాలకు ప్రాతినిధ్యం వహించిన అరుదైన ఆటగాళ్ల జాబితాలో పేస్‌ బౌలర్‌ ఎహ్‌సాన్‌ ఆదిల్‌ కూడా చేరాడు. 32 ఏళ్ల ఆదిల్‌ 2013లో అరంగేట్రం చేసి పాకిస్తాన్‌ తరఫున 3 టెస్టులు, 6 వన్డేలు ఆడాడు. 2015 వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌లో కూడా అతను రెండు మ్యాచ్‌లలో బరిలోకి దిగాడు. 

అయితే ఆ తర్వాత అమెరికాకు వలస వెళ్లిన అతను అక్కడ తన క్రికెట్‌ను కొనసాగించి జాతీయ జట్టులో స్థానం దక్కించుకున్నాడు. అమెరికా టి20 వరల్డ్‌ కప్‌లో చోటు దక్కించుకున్న ఆదిల్‌కు ఇదే తొలి అంతర్జాతీయ టి20 మ్యాచ్‌ కాగా... తన సొంత దేశం పాకిస్తాన్‌తోనే తలపడే అవకాశం రావడం విశేషం. ఈ మ్యాచ్‌లో అతను 3 ఓవర్లలో 39 పరుగులిచ్చాడు.  

టి20 ప్రపంచకప్‌లో నేడు
దక్షిణాఫ్రికా X అఫ్గానిస్తాన్‌
వేదిక: అహ్మదాబాద్‌; ఉదయం 11 గం‘‘ నుంచి
ఆ్రస్టేలియా X ఐర్లాండ్‌
వేదిక: కొలంబో; మధ్యాహ్నం 3 గం‘‘ నుంచి
ఇంగ్లండ్‌ X వెస్టిండీస్‌ 
వేదిక: ముంబై; రాత్రి 7 గంటల నుంచిస్టార్‌ స్పోర్ట్స్, హాట్‌ స్టార్‌లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఎల్లో డ్రెస్‌లో నిహారిక కొణిదెల అందాలు (ఫొటోలు)
photo 2

రెండోసారి ప్రెగ్నెన్సీ.. నటి పూర్ణ బేబీ బంప్ (ఫొటోలు)
photo 3

ప్రతి రోజు నిన్నే ఎంచుకుంటా.. మహేశ్ బాబుకు నమ్రత పెళ్లి రోజు విషెస్ (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ ప్రముఖులు (ఫొటోలు)
photo 5

‘కపుల్ ఫ్రెండ్లీ’ మూవీ ట్రైలర్ లాంచ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Fires on Chandrababu Lies 1
Video_icon

22 వ స్థానానికి పడిపోయిన ఏపీ.. పని తక్కువ పబ్లిసిటీ ఎక్కువ
Union Minister Bandi Sanjay Letter to CM Revanth Reddy 2
Video_icon

సీఎం గారు.. మీకు మానవత్వం ఉందా? బండి సంజయ్ లేఖ
Sachivalayam Employees Fires On Chandrababu 3
Video_icon

Sachivalayam: 550 మందికి పైగా మరణించారు.. మేము మనుషులమే మాకు కుటుంబాలు ఉన్నాయి..
Vellampalli Srinivas Strong Counter To Home Minister Anitha Over Police Lathi Charge On Devotees 4
Video_icon

శ్రీశైలంలో భక్తులపై లాఠీ ఛార్జి... హోంమంత్రి అనిత పై సంచలన కామెంట్స్
Prabhas Fans Sends Huge Biryani Parcel To Jio Hotstar 5
Video_icon

రెబల్ ఫ్యాన్స్ మజాకా... జియో హాట్ స్టార్‌కి బిర్యానీ ఆర్డర్లు
Advertisement
 