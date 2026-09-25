న్యూఢిల్లీ: భారత క్రికెట్ జట్టు స్పాన్సర్స్ జాబితాలో ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ చేరింది. వచ్చే రెండేళ్ల కాలానికి ముత్తూట్ టైటిల్ స్పాన్సర్షిప్ హక్కులు దక్కించుకుంది. ఈ ఒప్పంద కాలంలో భారత జట్టు 10 టెస్టులు, 12 వన్డేలు, 13 టి20లతో కలిపి మొత్తం 35 మ్యాచ్లు ఆడనుంది. ఆదివారం నుంచి వెస్టిండీస్తో జరగనున్న వన్డే సిరీస్తో ఈ ఒప్పందం ప్రారంభం కానుంది.
2028 మార్చి 31 వరకు భారతదేశంలో జరిగే అన్నీ అంతర్జాతీయ, దేశీయ మ్యాచ్లకు కొచ్చికి చెందిన ముత్తూట్ గ్రూప్ టైటిల్ స్పాన్సర్గా వ్యవహరించనుంది. ఒప్పందంలో భాగంగా ఒక్కో మ్యాచ్కు ముత్తూట్ సంస్థ రూ. 4 కోట్ల 85 లక్షలు చెల్లిస్తుంది. మొత్తం ఒప్పందం విలువ రూ. 169 కోట్ల 75 లక్షలు. గతంలో ఐడీఎఫ్సీ ఫస్ట్బ్యాంక్ భారత క్రికెట్ టైటిల్ స్పాన్సర్గా వ్యవహరించగా... ఒప్పందకాలం ముగియడంతో అంతకంటే 15 శాతం ఎక్కువ ధరపెట్టి ముత్తూట్ హక్కులు దక్కించుకుంది.