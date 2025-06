ఇంగ్లండ్‌ గడ్డపై సెంచరీ చేసిన మరో టీమిండియా యువ సంచలనం

ప్రస్తుతం భారత క్రికెట్‌ మొత్తం ఇంగ్లండ్‌ చుట్టూ తిరుగుతుంది. పురుషులు, మహిళలు, దివ్యాంగులు.. ఇలా విభాగంతో సంబంధం లేకుండా భారత క్రికెటర్లంతా ఇంగ్లండ్‌లో పర్యటిస్తున్నారు. భారత పురుషుల సీనియర్‌ జట్టు ఇంగ్లండ్‌తో ఐదు మ్యాచ్‌ల టెస్ట్‌ సిరీస్‌ ఆడుతుండగా.. భారత పురుషుల అండర్‌-19 జట్టు ఇంగ్లండ్‌ అండర్‌-19 జట్టుతో ఐదు మ్యాచ్‌ల యూత్‌ వన్డే సిరీస్‌ ఆడుతుంది.

భారత సీనియర్‌ మహిళల జట్టు కూడా ఇంగ్లండ్‌లోనే ఉంది. ఈ పర్యటనలో భారత జట్టు ఐదు టీ20లు, మూడు వన్డేలు ఆడనుంది. పురుషులు, మహిళల జట్లే కాక, భారత పురుషుల దివ్యాంగ జట్టు కూడా ఇంగ్లండ్‌లో పర్యటిస్తుంది. ఈ జట్టు ఇంగ్లండ్‌ దివ్యాంగ టీమ్‌తో ఏడు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌ ఆడుతుంది.

ఇదే కాక చాలామంది భారత పురుష క్రికెటర్లు ఇంగ్లండ్‌లో కౌంటీ క్రికెట్‌ ఆడుతున్నారు. టీమిండియా యువ ఆటగాళ్లు రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌, తిలక్‌ వర్మ, ఇషాన్‌ కిషన్‌, ఖలీల్‌ అహ్మద్‌ వేర్వేరు జట్ల తరఫున కౌంటీ ఛాంపియన్‌షిప్‌ ఆడుతున్నారు. వీరిలో తిలక్‌ వర్మ, ఇషాన్‌ కిషన్‌ తమ కౌంటీ అరంగేట్రంలోనే సెంచరీలు చేసి అదరగొట్టగా.. మిగతా ఇద్దరు తమ తొలి మ్యాచ్‌లు ఆడాల్సి ఉంది.

పైన పేర్కొన్న జట్లు, ఆటగాళ్లే కాక ప్రస్తుతం మరో భారత స్థానిక జట్టు కూడా ఇంగ్లండ్‌లో పర్యటిస్తుంది. ముంబై క్రికెట్‌ అసోసియేషన్‌ తమ ఎమర్జింగ్‌ జట్టును ఇంగ్లండ్‌కు పంపింది. ఈ జట్టు ప్రస్తుతం నాట్స్‌ సెకెండ్‌ 11తో మ్యాచ్‌ ఆడుతుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా యువ ఆటగాడు సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌ సోదరుడు ముషీర్‌ ఖాన్‌ సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. ముషీర్‌ 127 బంతుల్లో 14 ఫోర్ల సాయంతో సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. ముషీర్‌ సెంచరీ చేసిన విషయాన్ని ముంబై క్రికెట్‌ అసోసియేషన్‌కు చెందిన ఓ అధికారి సోషల్‌మీడియాలో పోస్ట్‌ చేశాడు.

HUNDRED FOR MUSHEER KHAN 🇮🇳



- Mumbai Cricket Association has sent the Emerging players to UK and they are currently playing against Notts 2nd 11, A great work by MCA for Developing the young stars. pic.twitter.com/lFkqecQ37n

— Johns. (@CricCrazyJohns) June 30, 2025