తిరుమల దర్శనం చేసుకున్న నిర్మాత సురేశ్ బాబు (ఫొటోలు)

Aug 16 2025 8:30 PM | Updated on Aug 16 2025 8:30 PM

Producer Suresh Babu Visits Tirumala Temple Photos1
1/12

టాలీవుడ్ నిర్మాత సురేశ్ బాబు.. తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్నారు. రీసెంట్‌గా రిలీజైన 'కూలీ' సినిమాను.. ఈయన నైజాంలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు.

Producer Suresh Babu Visits Tirumala Temple Photos2
2/12

Producer Suresh Babu Visits Tirumala Temple Photos3
3/12

Producer Suresh Babu Visits Tirumala Temple Photos4
4/12

Producer Suresh Babu Visits Tirumala Temple Photos5
5/12

Producer Suresh Babu Visits Tirumala Temple Photos6
6/12

Producer Suresh Babu Visits Tirumala Temple Photos7
7/12

Producer Suresh Babu Visits Tirumala Temple Photos8
8/12

Producer Suresh Babu Visits Tirumala Temple Photos9
9/12

Producer Suresh Babu Visits Tirumala Temple Photos10
10/12

Producer Suresh Babu Visits Tirumala Temple Photos11
11/12

Producer Suresh Babu Visits Tirumala Temple Photos12
12/12

# Tag
producer Suresh Babu visits tirumala temple Photos
పోల్

