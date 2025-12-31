 ‘అనగనగా ఒక రాజు’ మూవీ రిసెప్షన్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు) | Naveen Polishetty Anaganaga Oka Raju Movie Reception Event | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘అనగనగా ఒక రాజు’ మూవీ రిసెప్షన్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Dec 31 2025 7:33 AM | Updated on Dec 31 2025 7:33 AM

Naveen Polishetty Anaganaga Oka Raju Movie Reception Event1
1/17

ఈ సంక్రాంతి బరిలో ఉన్న సినిమాల్లో 'అనగనగా ఒక రాజు' (Anaganaga Oka Raju Movie) ఒకటి. నవీన్ పొలిశెట్టి,(Naveen Polishetty) మీనాక్షి చౌదరి (Meenakshi Chaudhary) హీరోహీరోయిన్లుగా నటించారు. మారి అనే దర్శకుడు.. ఈ చిత్రంతో పరిచయమవుతున్నాడు.

Naveen Polishetty Anaganaga Oka Raju Movie Reception Event2
2/17

జనవరి 14న థియేటర్లలోకి రానుంది.

Naveen Polishetty Anaganaga Oka Raju Movie Reception Event3
3/17

ఇప్పటికే గ్లింప్స్, ఓ పాట రిలీజ్ చేయగా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

Naveen Polishetty Anaganaga Oka Raju Movie Reception Event4
4/17

హైదరాబాద్ లో ఈ సందర్భంగా రాజుగాడి వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ ఈవెంట్‌ నిర్వహించారు. (Raju Gari Pelli Reception Event)

Naveen Polishetty Anaganaga Oka Raju Movie Reception Event5
5/17

Naveen Polishetty Anaganaga Oka Raju Movie Reception Event6
6/17

Naveen Polishetty Anaganaga Oka Raju Movie Reception Event7
7/17

Naveen Polishetty Anaganaga Oka Raju Movie Reception Event8
8/17

Naveen Polishetty Anaganaga Oka Raju Movie Reception Event9
9/17

Naveen Polishetty Anaganaga Oka Raju Movie Reception Event10
10/17

Naveen Polishetty Anaganaga Oka Raju Movie Reception Event11
11/17

Naveen Polishetty Anaganaga Oka Raju Movie Reception Event12
12/17

Naveen Polishetty Anaganaga Oka Raju Movie Reception Event13
13/17

Naveen Polishetty Anaganaga Oka Raju Movie Reception Event14
14/17

Naveen Polishetty Anaganaga Oka Raju Movie Reception Event15
15/17

Naveen Polishetty Anaganaga Oka Raju Movie Reception Event16
16/17

Naveen Polishetty Anaganaga Oka Raju Movie Reception Event17
17/17

# Tag
Anaganaga Oka Raju Movie Naveen Polishetty Reception Meenakshi Chaudhary Tollywood photo gallery
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘అనగనగా ఒక రాజు’ మూవీ రిసెప్షన్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

భర్తతో హనీమూన్‌ ట్రిప్‌లో సమంత..! (ఫొటోలు)
photo 3

రష్మిక రోమ్ ట్రిప్.. మరిది ఆనంద్‌తో కలిసి (ఫొటోలు)
photo 4

అన్షులా కపూర్ బర్త్ డే పార్టీ.. జాన్వీ కపూర్ మిస్సింగ్ (ఫొటోలు)
photo 5

చిరంజీవి-వెంకటేశ్ మెగా విక్టరీ మాస్ సాంగ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP Removed YS Jagans Flexes In NTR District 1
Video_icon

NTR District: YSRCP బ్యానర్లు తొలగించడంపై అసహనం
Mamata Banerjee Encouraging Immigrates From Bangladesh 2
Video_icon

నాలుగు నెలల్లో వచ్చేది మేమే... Amit Shah

Police Overreaction In Anantapur 3
Video_icon

అనంతపురంలో పోలీసుల అత్యుత్సాహం
Shyamala About Annamayya District Headquarters 4
Video_icon

Shyamala: మీసం ఎప్పుడు తీస్తారు మంత్రిగారు
Ambati Rambabu Comments on Pemmasani Chandrasekhar 5
Video_icon

కోర్టు ఆదేశించిన తర్వాత భూ సేకరణ చేస్తారా: అంబటి రాంబాబు
Advertisement