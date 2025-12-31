 జనాలకు భరోసా కల్పిస్తూ జగన్‌ ప్రయాణం.. 2025 రౌండప్‌ చిత్రాలు | YSRCP Chief YS Jagan Mohan Reddy Best Moments From His Public Outreach In 2025, Photos Gallery Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జనాలకు భరోసా కల్పిస్తూ జగన్‌ ప్రయాణం.. 2025 రౌండప్‌ చిత్రాలు

Dec 31 2025 9:01 AM | Updated on Dec 31 2025 9:32 AM

YS Jagan Mohan Reddy Best Photos in 20251
1/23

వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌రెడ్డికి అధికారంలో ఉన్నా.. లేకున్నా ప్రజాదరణ మాత్రం పెరుగుతూ వస్తోంది. విద్యార్థులు, రైతులు సంక్షేమం కోసం చంద్రబాబు ప్రభుత్వాన్ని నిలదీశారు.

YS Jagan Mohan Reddy Best Photos in 20252
2/23

ఈ ఏడాది ఆరంభం నుంచే కూటమి ప్రభుత్వ కుట్రలపై వైఎస్సార్‌సీపీ తరఫున ఆయన ప్రత్యక్ష పోరాటాలకు పిలుపు ఇచ్చారు. అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా స్వయంగా ప్రజల్లోకి వెళ్లి.. వాళ్లను పరామర్శించి.. ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసి.. గత తన హయాంలో జరిగిన మంచిని వివరించారు. తద్వారా న్యాయం జరిగేలా చూశారు. ఆ సమయంలో వాళ్లకు ఆయన కల్పించిన భరోసా, ఆయన కోసం తరలివచ్చిన అభిమానం తాలుకా చిత్రాలు ఇవిగో..

YS Jagan Mohan Reddy Best Photos in 20253
3/23

YS Jagan Mohan Reddy Best Photos in 20254
4/23

YS Jagan Mohan Reddy Best Photos in 20255
5/23

YS Jagan Mohan Reddy Best Photos in 20256
6/23

YS Jagan Mohan Reddy Best Photos in 20257
7/23

YS Jagan Mohan Reddy Best Photos in 20258
8/23

YS Jagan Mohan Reddy Best Photos in 20259
9/23

YS Jagan Mohan Reddy Best Photos in 202510
10/23

YS Jagan Mohan Reddy Best Photos in 202511
11/23

YS Jagan Mohan Reddy Best Photos in 202512
12/23

YS Jagan Mohan Reddy Best Photos in 202513
13/23

YS Jagan Mohan Reddy Best Photos in 202514
14/23

YS Jagan Mohan Reddy Best Photos in 202515
15/23

YS Jagan Mohan Reddy Best Photos in 202516
16/23

YS Jagan Mohan Reddy Best Photos in 202517
17/23

YS Jagan Mohan Reddy Best Photos in 202518
18/23

YS Jagan Mohan Reddy Best Photos in 202519
19/23

YS Jagan Mohan Reddy Best Photos in 202520
20/23

YS Jagan Mohan Reddy Best Photos in 202521
21/23

YS Jagan Mohan Reddy Best Photos in 202522
22/23

YS Jagan Mohan Reddy Best Photos in 202523
23/23

# Tag
YS Jagan Mohan Reddy YSRCP best photogaph viral photos photo gallery Year Ender Year Ender 2025
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

జనాలకు భరోసా కల్పిస్తూ జగన్‌ ప్రయాణం.. 2025 రౌండప్‌ చిత్రాలు
photo 2

‘అనగనగా ఒక రాజు’ మూవీ రిసెప్షన్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

భర్తతో హనీమూన్‌ ట్రిప్‌లో సమంత..! (ఫొటోలు)
photo 4

రష్మిక రోమ్ ట్రిప్.. మరిది ఆనంద్‌తో కలిసి (ఫొటోలు)
photo 5

అన్షులా కపూర్ బర్త్ డే పార్టీ.. జాన్వీ కపూర్ మిస్సింగ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP Removed YS Jagans Flexes In NTR District 1
Video_icon

NTR District: YSRCP బ్యానర్లు తొలగించడంపై అసహనం
Mamata Banerjee Encouraging Immigrates From Bangladesh 2
Video_icon

నాలుగు నెలల్లో వచ్చేది మేమే... Amit Shah

Police Overreaction In Anantapur 3
Video_icon

అనంతపురంలో పోలీసుల అత్యుత్సాహం
Shyamala About Annamayya District Headquarters 4
Video_icon

Shyamala: మీసం ఎప్పుడు తీస్తారు మంత్రిగారు
Ambati Rambabu Comments on Pemmasani Chandrasekhar 5
Video_icon

కోర్టు ఆదేశించిన తర్వాత భూ సేకరణ చేస్తారా: అంబటి రాంబాబు
Advertisement