 రష్మిక రోమ్ ట్రిప్.. మరిది ఆనంద్‌తో కలిసి (ఫొటోలు) | Rashmika Mandanna with Anand Devarakonda And Thier friends enjoying Rome trip Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రష్మిక రోమ్ ట్రిప్.. మరిది ఆనంద్‌తో కలిసి (ఫొటోలు)

Dec 30 2025 7:59 PM | Updated on Dec 30 2025 7:59 PM

Rashmika Mandanna with Anand Devarakonda And Thier friends enjoying Rome trip Photos1
1/17

Rashmika Mandanna with Anand Devarakonda And Thier friends enjoying Rome trip Photos2
2/17

Rashmika Mandanna with Anand Devarakonda And Thier friends enjoying Rome trip Photos3
3/17

Rashmika Mandanna with Anand Devarakonda And Thier friends enjoying Rome trip Photos4
4/17

Rashmika Mandanna with Anand Devarakonda And Thier friends enjoying Rome trip Photos5
5/17

Rashmika Mandanna with Anand Devarakonda And Thier friends enjoying Rome trip Photos6
6/17

Rashmika Mandanna with Anand Devarakonda And Thier friends enjoying Rome trip Photos7
7/17

Rashmika Mandanna with Anand Devarakonda And Thier friends enjoying Rome trip Photos8
8/17

Rashmika Mandanna with Anand Devarakonda And Thier friends enjoying Rome trip Photos9
9/17

Rashmika Mandanna with Anand Devarakonda And Thier friends enjoying Rome trip Photos10
10/17

Rashmika Mandanna with Anand Devarakonda And Thier friends enjoying Rome trip Photos11
11/17

Rashmika Mandanna with Anand Devarakonda And Thier friends enjoying Rome trip Photos12
12/17

Rashmika Mandanna with Anand Devarakonda And Thier friends enjoying Rome trip Photos13
13/17

Rashmika Mandanna with Anand Devarakonda And Thier friends enjoying Rome trip Photos14
14/17

Rashmika Mandanna with Anand Devarakonda And Thier friends enjoying Rome trip Photos15
15/17

Rashmika Mandanna with Anand Devarakonda And Thier friends enjoying Rome trip Photos16
16/17

Rashmika Mandanna with Anand Devarakonda And Thier friends enjoying Rome trip Photos17
17/17

# Tag
Rashmika Mandanna devarakonda friends Enjoying rome Trip Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రష్మిక రోమ్ ట్రిప్.. మరిది ఆనంద్‌తో కలిసి (ఫొటోలు)
photo 2

అన్షులా కపూర్ బర్త్ డే పార్టీ.. జాన్వీ కపూర్ మిస్సింగ్ (ఫొటోలు)
photo 3

చిరంజీవి-వెంకటేశ్ మెగా విక్టరీ మాస్ సాంగ్ (ఫొటోలు)
photo 4

గోల్డెన్ బ్యూటీలా హీరోయిన్ శోభిత (ఫొటోలు)
photo 5

పెళ్లి, షూటింగ్.. ఈ ఏడాది జ్ఞాపకాలతో హెబ్బా పటేల్ (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP Removed YS Jagans Flexes In NTR District 1
Video_icon

NTR District: YSRCP బ్యానర్లు తొలగించడంపై అసహనం
Mamata Banerjee Encouraging Immigrates From Bangladesh 2
Video_icon

నాలుగు నెలల్లో వచ్చేది మేమే... Amit Shah

Police Overreaction In Anantapur 3
Video_icon

అనంతపురంలో పోలీసుల అత్యుత్సాహం
Shyamala About Annamayya District Headquarters 4
Video_icon

Shyamala: మీసం ఎప్పుడు తీస్తారు మంత్రిగారు
Ambati Rambabu Comments on Pemmasani Chandrasekhar 5
Video_icon

కోర్టు ఆదేశించిన తర్వాత భూ సేకరణ చేస్తారా: అంబటి రాంబాబు
Advertisement